Natalie Vértiz revela diferencias con Yaco: “Lo que para mí es nuevo, para él, es aburrido”

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi conforman una de las parejas más sólidas en el mundo de la farándula. Actualmente, están casados y son padres de dos pequeños. Si bien se caracterizan por mantener en hermetismo su vida romántica, este sábado 29 de octubre, la conductora dio detalles de su romance en el programa “Estás en todas”.

La ex reina de belleza comenzó a detallar ciertos aspectos de su vínculo luego de que ‘Choca’ Mandros preguntara cuál es el problema más grande cuando hay diferencias generacionales en una pareja. Como se recuerda, Natalie tiene 31 años, mientras que Yaco, 42 años.

“Yo creo que es distinto porque las mujeres maduramos mucho más rápido que los hombres, pero siento que también, en mi caso, Yaco es una persona súper madura, y hemos ido creciendo juntos con los años”, sostuvo.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi prefieren quedarse en casa antes de ir de fiesta

Natalie Vértiz precisó que sí hay algunas cosas con las que no concuerdan, pero no le afecta. “En mi caso, no sé si hay un problema, pero puede ser que lo que a mí me parezca algo como nuevo, para él, sea algo más aburrido, porque él ya lo ha vivido. Cosas así”.

Sin embargo, en algo que concuerdan es que no son fans de las fiestas, pues se consideran personas hogareñas. “Nos encanta estar en casa también, así que no sé si es algo que nos hemos contagiado mutuamente eso de ‘ay, qué flojera salir, vamos a quedarnos a ver algo juntos, comer algo rico’”, finalizó.

Natalie Vértiz quedó embarazada en el segundo mes de relación con Yaco

Tras la revelación del embarazo de Ale Venturo, quien se encuentra en una relación con Rodrigo Cuba, diversos personajes de espectáculos se pronunciaron al respecto y criticaron a la pareja al considerar que avanzaban muy rápido en su relación. Ante esto, Natalie Vértiz, mejor amiga de la empresaria, salió al frente para defenderla y de paso comentar un detalle de su relación con Yaco Eskenazi.