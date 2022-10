Marianita responde a Carloncho tras minimizarla: “Escucho críticas, algo que dudo que tú lo hagas”

Marianita y Carloncho ya no son amigos, así lo dejó notar la joven locutora en sus publicaciones de Instagram. Ambos tenían una amistad que duró muchos años desde que trabajaban en Radio Moda; sin embargo, esa buena relación se habría terminado luego de que él fuera despedido de “En boca de todos” y ella se haya quedado como reportera en el programa.

Recordemos que Carloncho decía que consideraba a Marianita como a una hija, pues afirmaba que era su pupila en el magazine de América TV. Ahora, se habría referido a la joven de manera despectiva.

¿Qué dijo Carloncho sobre Marianita?

Según el chat que reveló la locutora en su cuenta oficial de Instagram, Carloncho aseguró que ella es simplemente una reportera y no una conductora, esto al ser consultado sobre el próximo programa que estrenaría en la televisión. “Es reportera, no conductora... set conductores, calle reporteros”, se lee en el mensaje de WhatsApp.

Marianita responde a Carloncho tras minimizar su trabajo en TV. Foto: captura Instagram

La respuesta de Marianita a Carloncho

Mariana Espinoza aseguró que ha estado cansada de lo ataques de Carloncho, pero no quiso responderle hasta que se refirió a sus compañeros de trabajo en “En boca de todos”.

“A mí sigue diciéndome lo que desees, a mi equipo no. No voy a responderte mal y lo sabes bien, los valores me lo enseñaron en casa”, sostuvo.

“Y obviamente soy reportera recién empiezo, y las cosas se ganan poco a poco, sin hacerle daño a nadie y sin querer escalar de la noche a la mañana. Aún tengo mucho por mejorar y seguir aprendiendo y estoy presta a escuchar comentarios y críticas. Algo que dudo que tú hagas y no me siento menos , me siento bendecida porque “En Boca de todos” me dio la oportunidad”, agregó Mariana Estefany.