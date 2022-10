Gisela Valcárcel: elenco de “El gran show” la sorprendió por sus 35 años en televisión

¡Los agasajos no acaban! Gisela Valcárcel es una de las conductoras más icónicas de los realities en el Perú. Su trayectoria es amplia, ya que la empresaria se dedicó a entretener a los peruanos desde hace 35 años. Sus seguidores no dudaron en felicitarla y enviarle varios presentes con la finalidad de engreírla.

En sus redes sociales, la presentadora de TV agradeció a sus fans y amigos cercanos por el cariño que le tienen. Su equipo de producción no pudo ser ajeno a esta celebración. Por eso, este 29 de octubre, cuando ingresó a Pachacámac para grabar el nuevo episodio de “El gran show”, el elenco de baile la esperó para agasajarla.

Gisela Valcárcel fue sorprendida por su elenco de baile

La exvedette Gisela Valcárcel estuvo muy emocionada al ver al elenco de “El gran show” danzar la misma coreografía que interpretaban sus modelos en el programa que la llevó a la fama: “Aló, Gisela”. La conductora grabó todos los pormenores y subió el video a su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, escribió una emotiva dedicatoria: “He llorado, me he emocionado y amo este momento que queda en mi corazón. Ellos son el equipo de mi vida. Con ellos he cumplido 35 años animando y en ellos veo a los cientos de profesionales que me han acompañado en este tiempo (…)”, expresó la dueña de GV Producciones.

Gisela Valcárcel estaría saliendo con nuevo galán

La comunicadora Gisela Valcárcel asombró a sus espectadores de “El gran show” al contar que está saliendo con alguien después de bastante tiempo de soltería. En ese sentido, manifestó: “Hablando de matris, se acabó mi soltería, es lo único que les digo, pues. Yo dije que lo decía y punto”. Así se expresó cuando presentaba a la primera participante de la cuarta gala del concurso.

Como se sabe, la empresaria bromea con el concursante Facundo González al decirle que él puede ser su ‘colágeno’, con lo cual alude a que el modelo es muchos años menor que la presentadora. En la última gala del reality de baile, la pareja de famosos acordó ir al concierto de un grupo musical.