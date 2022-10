¿Cómo consiguió Gisela Valcárcel que Genaro Delgado le dé su propio programa “Aló Gisela”?

Gisela Valcárcel cumple 35 años de vida artística en televisión, la cual inició en 1987 con “Aló Gisela”, un magazine dirigido a las amas de casa, donde nacieron sus apelativos de ‘La reina del mediodía’ y ‘La señito’.

Sin embargo, el ingreso de la madre de Ethel Pozo a las pantallas peruanas no resultó sencillo y tuvo que ingeniárselas para sobresalir en el casting, según recordó Humberto Polar Delgado, productor de las telenovelas “Canela” (1995), “Gorrión” (1994) y “Natacha” (1990).

¿Cómo fue el casting de Gisela Valcárcel?

Genaro Delgado Parker le propuso a Humberto Polar realizar un programa al mediodía, una versión peruana de lo que era “Hola Susana” en Argentina con Susana Giménez y “¿Pronto, Raffaella?” (¿Hola, Rafaella?) con Raffaella Carrà en Italia.

“Para el casting estaban Camucha Negrete, Zenaida Solís y Gisela Valcárcel” , recuerda el productor televisivo en entrevista con Carlos Orozco.

Humberto Polar explica que las cámaras del estudio no podían enfocar los zapatos que lucían las aspirantes y promocionarlos como hacían Susana Giménez y Raffaella Carrà en sus respectivos shows.

Sin embargo, según contó, Gisela Valcárcel, que por aquel entonces tenía 24 años, aplica su ‘viveza’ para salir de la dificultad. “Ella se quita los zapatos y dice: ‘Miren este es mi zapato’ y no sé qué y Genaro dice: ‘ Esa es la que yo quiero, la que tiene los recursos y que no se queda porque la cámara no se mueve’”.

¿Cuánto tiempo estuvo al aire “Aló, Gisela”?

Luego de superar en el casting a Roxana Canedo, Camucha Negrete, Silvia Maccera y Cecilia Bracamonte, Gisela Valcárcel logró que el nuevo programa de Panamericana Televisión lleve su nombre.

“Aló Gisela” comenzó a emitirse el 28 de octubre de 1987 y se posicionó en la franja horaria con picos de hasta 40 puntos de rating, al tener como invitados a Shakira, Chayanne, Alejandra Guzmán, Luis Miguel, Thalía, Paulina Rubio, Los Prisioneros, Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, entre otros.

Finalmente, 31 de diciembre de 1992, Gisela Valcárcel anuncia que el programa no va más y se a México, para retornar meses después por la señal de América Televisión.