¿A qué se dedica Fiorella Florez tras dejar el grupo Las Vengadoras de Tilsa Lozano?

Fiorella Florez no solo fue modelo del desaparecido programa “Habacilar”, sino que también ha actuado en diferentes producciones peruanas, como “Al filo de la ley”, “Así es la vida” y “Los Barriga”. Además, la actriz formó parte del grupo Las Vengadoras, el cual era liderado por Tilsa Lozano, quien, junto con Jazmín Pinedo y Maricris Rubio, realizaba presentaciones en diversos locales nocturnos.

Durante una entrevista con Shirley Arica, la modelo aseguró que aceptó ser parte del grupo de Tilsa Lozano porque atravesaba una difícil situación. Tras llevar varios meses con Las Vengadoras, Fiorella Florez decidió enfocarse en su carrera como actriz.

¿Qué hace Fiorella Florez tras dejar Las Vengadoras?

Actualmente, Fiorella Florez se dedica por completo a la actuación. Incluso se le puede ver en diferentes capítulos de una miniserie llamada “5.º piso”, la cual se transmite en YouTube y es producida por una entidad bancaria. En ella ofrecen consejos financieros y explican los beneficios de dicha institución.

Fiorella Florez es especialista en ejercicios pre y postnatales. Foto: Fiorella Florez/Instagram

La también conductora comparte con sus seguidores de redes sociales fotografías familiares, recetas de comida saludable y rutina de ejercicios. Además, la actriz cuenta con un emprendimiento, en el cual ofrece accesorios para mujeres.

Mediante su cuenta de Instagram, Fiorella Florez promociona su nueva faceta como coach deportiva y nutricional, pues está enfocada en ayudar a las madres con ejercicios pre- y posnatales.

¿Qué dijo Fiorella Florez tras su paso por Las Vengadoras?

En entrevista en el canal de YouTube de Shirley Arica, la ‘exvengadora’ señaló que pasó por un fuerte problema económico, el cual no podía solventar con lo que ganaba como actriz, y se había quedado sin dinero.

“Me llegó una carta de Saga Falabella, no sé después de cuántos años. Estaba en Infocorp. Me cerraron las cuentas, me depositaban y no tenía plata. De 300 soles de deuda, terminó siendo 6.000. Así pasa cuando no te enteras”, relató a Shirley Arica.

Fiorella Florez se ha dedicado por completo a la actuación. Foto: Fiorella Florez/Instagram

En aquel entonces, Fiorella Florez ya era mamá de una niña. No vivía cerca de su familia y tuvo que aceptar la propuesta de pertenecer al grupo de Tilsa Lozano, pero por una corta temporada.

“Justo me llamó la mamá Monserrat Sibila (la mamá de Tilsa Lozano). Estaban a full con los eventos y no se daban abasto. Me dije: ‘Voy a estar unos meses nada más’. Yo era consciente de que no me iba a ayudar en la actuación estar tan expuesta por lado de Las Vengadoras”, manifestó.