Andrea San Martín ahorró S/ 20.000 soles en fiesta de cumpleaños: todo fue canje

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu celebraron el cumpleaños de su hija Maia con una lujosa fiesta. La empresaria mostró imágenes de la decoración, la torta y bocaditos, pero lo que llamó la atención fue la gran inversión que costaba realizar un evento de esa magnitud. Sin embargo, ella reveló que no gastó ni un sol debido a que recurrió al canje.

¿Qué hubo en la fiesta de Andrea San Martín?

Gracias a esa modalidad de intercambio en la que se paga con publicidad en las redes sociales, Andrea San Martín logró engreír a su pequeña.

La fiesta se llevó a cabo en un club campestre de la Panamericana Sur y tuvo show infantil, muñecos de Pokémon, un área de dulcería, juegos inflables, una torta de cuatro pisos, más de 300 bocaditos y regalos sorpresa.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu celebraron el cumpleaños de su hija. Foto: capturas ATV

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre los canjes?

La reportera del programa “Magaly TV, la firme” se comunicó con Andrea San Martín para preguntarle sobre cómo es el acuerdo entre ella y un empresario que busca promocionar su producto o servicio.

“¿Todo esto te salió gratis?”, le preguntaron. “Claro, en lugar de pagarme por publicidad, hacemos un equivalente, o sea, no me vas a dar en efectivo, pero me lo vas a dar con tus servicios”, explicó la ex chica reality.

Aseguró que las empresas pasan por un filtro de selección, pues ella aprueba la calidad del servicio y luego promociona las marcas en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi trabajo como influencer yo me lo tomo en serio, yo recomiendo únicamente empresas que yo considero que son buenas para mi público, por ende, yo no trabajo con canje, pero cuando lo hago, como en este caso, es un equivalente a mi presupuesto de lo que yo cobro por publicidad”, aseguró Andrea San Martín.