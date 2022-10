Anahí de Cárdenas: ¿quién es su esposo, Elías Maya, el hombre que la apoyó en su lucha contra el cáncer?

Anahí de Cárdenas y Elías Maya consumaron su amor en matrimonio la tarde del 28 de octubre en una celebración íntima junto con sus familiares y amigos. La actriz Natalia Salas compartió detalles del evento. En las imágenes se ve a la novia luciendo un vestido de la exclusiva marca italiana Nicole Milano.

Esta es la segunda boda de la protagonista de “No me digas solterona”, ya que estuvo casada por tres años con Franco de Ferrari hasta 2017. “El amor dura hasta donde dura. Yo soy divorciada, por lo que este es mi segundo matrimonio. Yo creo que la segunda es la vencida. Después de esto ya no me caso más”, dijo a El Popular.

En diciembre del 2021, Elías Maya le propuso matrimonio en un paradisíaco viaje a Punta Sal. La pareja atravesó momentos difíciles luego de que Anahí fuera diagnosticada con cáncer de mama en 2019 y comenzara un intenso tratamiento de quimioterapia.

Anahí de Cárdenas se casó el 28 de octubre con Elías Maya. Instagram/Anahí de Cárdenas

La actriz resaltó que uno de sus más grandes soportes en esta etapa fue su esposo, Elías Maya, quien, a diferencia de su pareja, se mantiene al margen en redes sociales. Por ello, te contamos más sobre él en esta nota.

¿Quién es Elías Maya?

El hombre que se robó el corazón de Anahí de Cárdenas responde al nombre de Elías Maya, un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en empresas como Oceano Seafood y la reconocida firma Osterling Abogados.

En cuestión de estudios, cuenta con un máster en Administración y Gestión de Empresas en CENTRUM PUCP. Obtuvo varios certificados en Coursera, plataforma digital que ofrece cursos sueltos de las mejores universidades y compañías, tales como Facebook.

En la actualidad, labora en Dokutz, un centro médico, con el puesto de chief growth officer. Elías también forma parte de Previene Perú, asociación contra el cáncer fundada por su esposa, Anahí de Cárdenas. En 2020, esta organización tuvo su primer evento, el Fuck Cancer + Fuck COVID, y tuvo como finalidad recaudar donaciones para la Fundación Peruana de Cáncer y para el Banco de Alimentos Perú.

Elías Maya, novio de Anahí de Cárdenas. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

Anahí de Cárdenas y Elías Maya se comprometieron en 2021. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

Elías Maya estuvo en los momentos más críticos de Anahí

Cuando Anahí de Cárdenas se enteró de su diagnóstico, le comentó a Elías Maya que no tenía que estar por ella por “obligación”; sin embargo, no se esperó la respuesta del abogado.

“Yo misma le pedí que, si deseaba terminar, lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer”, recordó Anahí en sus redes. Para su sorpresa, Elías le respondió con un simple “cállate”, pues no tenía planeado abandonarla.

“A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos. Es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo”, agregó. La pareja comparte su día a día y también cuidan de sus ‘bebés’, que son sus mascotas: seis gatos y una perrita de nombre Lima.

Anahí de Cárdenas es 'mamá' de 5 gatos y una perrita. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

“No me cansaré de decir el papel tan importante que tienen nuestras mascotas (hijos) en los procesos de recuperación médica", dijo Anahí. Foto: Anahí Cárdenas/Instagram

¿Anahí de Cárdenas quiere convertirse en madre?

La también cantante Anahí de Cárdenas reveló que congeló sus óvulos meses antes de haber sido diagnosticada con cáncer de mama en 2019. Aseguró que en principio no estaba convencida, pero el conocer a su sobrino y empezar a dictar clases a niños, cambió sus planes de vida.

Anahí de Cárdenas superó el cáncer en 2020. Foto: Instagram/Anahí de Cárdenas