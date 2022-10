Anahí de Cárdenas dedica emotiva carta a esposo antes de casarse: “Te amé desde que te conocí”

Anahí de Cárdenas cambió su estado civil de soltera a casada el 28 de octubre en una ceremonia en la que contrajo matrimonio civil, pero eso no es todo. Este sábado 29, la actriz de cine, teatro y televisión concretó su unión con Elías Maya por religioso en una fiesta a lo grande acompañada de quienes más quiere.

La artista se tomó unos minutos antes del compromiso para reflexionar sobre todo lo vivido con su pareja y agradecerle por cada problema que superaron juntos de manera exitosa. Además, la cantante le explicó a sus fans que está alejada de redes porque quiere disfrutar al máximo su momento. A continuación, te contamos más detalles de la romántica carta que le escribió al amor de su vida.

Anahí de Cárdenas publicó emotiva carta a su esposo

La cantante Anahí de Cárdenas subió varias fotografías de la última sesión de fotos que hizo antes de que se convierta en esposa del abogado Elías Maya. La modelo aprovechó la publicación de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a su esposo.

Anahí de Cárdenas se casó por civil y religioso. Foto: Anahí de Cárdenas/Instagram

“Elias, mi vida, te amé desde el día que te conocí. Desde que me sacaste a bailar en esa discoteca. Nuestra vida juntos ha estado llena de obstáculos que hemos superado con creces. Una montaña rusa hermosa como la vida misma, pero ¿qué historia no se pone mejor con unos giros inesperados? Reitero mi sí y reitero mi amor. Me haces una mujer muy feliz. Ahí voy. Nuestro para siempre ya empezó. Te amo”, expresó en la misiva.

¿Cómo es el vestido que se puso Anahí de Cárdenas en su matrimonio civil?

La modelo Anahí de Cárdenas compartió un reel en Instagram en el que mostraba cómo era el vestido que usó en su boda civil el 28 de octubre. En las imágenes se puede observar que la prenda es de color crema, le queda por encima de las rodillas, está hecho con terciopelo, de manga larga y no tiene escote.

Dicho video es el único que la artista subió a sus redes porque está priorizando disfrutar de esta nueva etapa en su relación, de acuerdo a sus propias declaraciones. Al parecer, en los siguientes días enseñará más recuerdos de sus ceremonias.