Yahaira Plasencia vs. Daniela Darcourt: ¿cómo habría iniciado su rivalidad musical?

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt son dos de las salseras más conocidas en el Perú. Ambas han acaparado varios titulares por su talento así como por la presunta rivalidad que tendrían desde hace algunos años en el ámbito musical. Sin embargo, pocos saben las razones por las cuales se originó esta rencilla y cuál es la actual relación de las artistas.

Yahaira y Daniela son dos famosas salseras peruanas

Yahaia Plasencia y Daniela Darcourt son dos cantantes peruanas. La popular ‘Reina del totó’ se inició en las filas del reconocido grupo Son Tentación hasta que en 2015 decidió separarse para iniciar su carrera como solista.

Tan solo unos meses después, Daniela fue presentada como la nueva integrante de la misma orquesta, donde llamó la atención por su imponente voz. Al igual que Plasencia, Darcourt luego decidió retirarse y fundó su propia orquesta.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt son las dos exponentes más famosas de la salsa peruana. Foto: América

¿Por qué empezó su rivalidad?

Después de varios rumores, Daniela Darcourt reveló en junio del 2020 que las discrepancias con Yahaira Plasencia nacieron porque hubo actitudes de la ‘Reina del totó' que no le agradaron en el programa “El artista del año”.

“A mi sí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”, expresó la cantante en una entrevista con el actor Julián Zucchi.

Yahaira Plasencia habla de Daniela Darcourt en El artista del año. Foto: captura América TV

Yahaira se habría negado a compartir set con Daniela

En ese mismo programa, Yahaira Plasencia también habría cancelado la presentación que Daniela Darcourt iba a tener porque ella se encontraba de participante. Su jefe de prensa le avisó unas horas antes de que se emita “El artista del año” que no iba a salir.

“En la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no. Luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho” , reveló Darcourt.

Daniela Darcourt en "El artista del año". Foto: difusión

Daniela puso paño fríos a rencillas

A pesar de toda la polémica que las involucró, en el 2021 Daniela Darcourt volvió a pronunciarse sobre este tema y señaló que no tenía ningún problema con Yahaira Plasencia, por lo que ahora aseguró que solo se iba a enfocar en su carrera.

“Este año estuve muy al margen y así me quiero mantener, ya dije que no tengo problemas con ella (en referencia a Yahaira), deseo de todo corazón que le vaya bien y que Dios la bendiga”, dijo a Trome.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt

Yahaira le pide a Daniela colaborar juntas

Pese a todos los rumores de rivalidad, recientemente Yahaira Plasencia realizó un en vivo en su Instagram y sorprendió al dirigirse directamente a Daniela Darcourt, a quien le pidió colaborar juntas en un proyecto musical.

“Desde aquí con mucho amor, me dirijo a Daniela porque, de verdad, me gustaría hacer algo con ella. Creo que ambas estamos para apoyarnos, apoyar a nuestros colegas para que este género siga creciendo, así que la unión sobre todo. Me encantaría. La verdad que sí”, dijo.