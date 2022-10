Yahaira Plasencia envía mensaje a Daniela Darcourt y le pide colaborar: “Estamos para apoyarnos”

Yahaira Plasencia está enfocada en impulsar la salsa peruana y lograr que exponentes femeninas resuenen en el extranjero. Recientemente, conversó con sus seguidores y sorprendió a más de uno cuando aceptó que le gustaría colaborar con Daniela Darcourt.

La ‘Patrona’ se conectó desde Cali, Colombia, pues fue invitada a la I Cumbre de la Salsa, donde se presentaron agrupaciones como el Grupo Niche. En su tiempo libre, respondió algunas de las preguntas de sus fans, aunque una en particular llamó su atención.

“¿Por qué no grabas un tema junto a Daniela (Darcourt), si ambas hablan de unión entre colegas, y más si son paisanas?”, escribió un usuario en la casilla de preguntas y repuestas de las historias de Instagram.

La respuesta de Yahaira Plasencia

“Desde aquí con mucho amor, mucho cariño, me dirijo a Daniela porque, de verdad, me gustaría hacer algo con ella. Creo que ambas estamos para apoyarnos, apoyar a nuestros colegas para que este género siga creciendo. Somos muchas haciendo salsa, remando por esto. Así que la unión sobre todo. Me encantaría. La verdad que sí”, expresó Yahaira Plasencia.

También aprovechó la plataforma para dirigirse a sus colegas e invitarlas a crear algo juntas. “Me dirijo a las mujeres salseras de Perú. Me gustaría poder hacer algo con todas. Justo aquí en Cali, Colombia, lo comenté porque hay un movimiento muy fuerte. Recuerdo que en 2020 tuve un concierto en el que pude tener a grandes exponentes como Gaby Zambrano, Cate Candela, Mariale Salazar, Paula Arias. Hoy en día también está Brunella, Cielito Torres”, señaló.

¿Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt mantienen una rivalidad?

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt son algunas de las salseras peruanas contemporáneas más exitosas en la actualidad. Sin embargo, no se las ha visto compartir juntas en un escenario. La única vez que se unieron fue en la final de “Esto es guerra”, en la que ambas entonaron la canción “La copa de la vida” de Ricky Martin.

En una entrevista con Julián Zucchi en 2020, la intérprete de “Señor mentira” explicó un incidente que tuvieron en el programa “El artista del año”. “A mí sí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar”.

Daniela Darcourt marcó distancia con la cantante Yahaira Plasencia y aseguró que no se acercaría a ella solo porque la gente lo pide | Foto: Instagram