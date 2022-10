¿Tula Rodríguez vuelve a América Televisión en el 2023? Esto dijo la conductora

“En boca de todos” no va más en la señal de América Televisión desde este 28 de octubre. Motivo por el cual, los conductores y el equipo de producción se despidieron de su público que lo acompañó en estos cinco años tarde a tarde.

Los presentadores Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón dieron sus palabras de despedida y agradecimiento. Además, se animaron a detallar los proyectos en los que se embarcarían en adelante; sin embargo, eso no fue todo.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre su regreso a la televisión?

Minutos antes de iniciar el último episodio de “En boca de todos”, la actriz Tula Rodríguez compartió unas historias en su Instagram den las que expresó: “Bueno, ingresando al canal por última vez este año, creo yo. Ustedes saben que este es el último programa de ‘En boca de todos’. Estoy muy agradecida por todo el cariño, de verdad”.

Como se sabe, los productores del magazine afirmaron que este será solo un descanso y volverán renovados con algo nuevo. ¿Será que Tula Rodríguez estará en la siguiente temporada? Lo sabremos en unos meses.

Tula Rodríguez incursiona como influencer de moda

La conductora Tula Rodríguez se aleja de la televisión peruana sin fecha de retorno, pero eso no impide que su vida como personaje del espectáculo continúe. En su despedida del programa “En boca de todos” aseguró: “Me voy con el corazón lleno y emocionada, sabiendo que sí se pudo y nunca olvidaré que aquí pasé momentos complicados (la muerte de su esposo y luego de su madre)”.

Tula Rodríguez quiere potenciar su carrera como influencer. Foto: captura de "En boca de todos"