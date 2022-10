Tula Rodríguez: “Quiero ser influencer de moda”

“Me voy con el corazón lleno y emocionada, sabiendo que sí se pudo y nunca olvidaré que aquí pasé momentos complicados (la muerte de su esposo y luego de su madre)”, dijo Tula Rodríguez, en la última edición de En boca de todos, magazine que se despidió de América Televisión, tras cinco años al aire y donde ella debutó como conductora en enero del 2018.

Ahora, la también bailarina y recordada exvedette empieza a mirar otros horizontes laborales y ha confesado que quiere ser influencer de moda. “Me gustaría serlo y debo confesar que la diseñadora Vanessa Osorio me ha servido de inspiración. Incluso, me animé y acepté su invitación para conocer su atelier. Es una es una capa en todo, realmente sus diseños son bellos, además tiene mucha creatividad y no teme al combinar colores y diseños”.

Mientras aprovecha las vacaciones forzadas, tras la salida de En boca de todos, Tula se entusiasma porque tendrá más tiempo para compartir al lado de su engreída, Valentina, quien, asegura, ve con buenos ojos el nuevo sueño de su madre de convertirse en influencer de moda. “Algunos estamos acostumbrados a vestir de un solo color, no combinamos prendas, estilos, colores por temor a vernos mal, pero Vanessa y también mi Vale me animan a que me atreva a lucir espectacular y yo me siento así”.

Es más, Tula, asegura que no tendría problemas en subir a una pasarela para algún próximo desfile que presente la diseñadora peruana, quien acaba de lanzar una colección de vestidos y calzados para novias con detalles románticos.