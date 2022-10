Tula llora al recordar a su madre y esposo fallecidos en el último programa de “En boca de todos”

Momentos sensibles se vivió en el último episodio del programa “En boca de todos”. La conductora Tula Rodríguez no pudo evitar quebrarse en vivo al recordar a importantes personajes en su vida, como lo fueron su entonces esposo Javier Carmona y su madre, quienes fallecieron en 2020 y 2021, respectivamente.

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su madre en TV

Este viernes 28 de octubre se emitió el último programa “En boca de todos” que llega a su fin luego de cinco años por la señal de América Televisión. Los conductores del magazine fueron homenajeados y se recordaron varios momentos emotivos que atravesaron en el espacio.

Uno de ellos fue el sentido saludo que le envió la madre de Tula Rodríguez a su hija apenas unos meses antes de que fallezca en marzo del 2021. La conductora se quebró al ver en vivo a su progenitora y no pudo contener algunas de las lágrimas que cayeron por su rostro.

Tula agradece a “En boca de todos”

Tras la difusión de esas imágenes y con la voz algo quebrada, Tula Rodríguez se mostró muy sensible y consideró ser la más vulnerable de los conductores del programa. Asimismo, agradeció que su trabajo en “En boca de todos” le ha permitido poder solventar a su familia.