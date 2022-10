Stefano Tosso estuvo en el ojo de la tormenta cuando, el 26 de octubre del 2020, la cuenta de Instagram Influencer Out Of Context publicó conversaciones que el actor sostuvo con seis chicas que lo acusaron de acoso sexual. Algunas de ellas eran exalumnas de su taller de teatro, las cuales además afirmaron que hubo tocamientos indebidos cuando eran menores de edad.

El escándalo se agravó cuando programas como “Magaly TV, la firme” y “Amor y fuego” entrevistaron a dos de las denunciantes.

Giacomo Benavides, hermano de Stefano Tosso, reaccionó en Instagram y pidió a las presuntas víctimas realizar su denuncia por la vía legal y no en programas de espectáculos.

Por su parte, el hijo mayor de Ricky Tosso brindó una entrevista a Beto Ortiz y afirmó que la administradora de Influencer Out Of Context adulteró las capturas de las conversaciones.

No obstante, también reconoció que era “mujeriego e infiel”. “No soy acosador, pero sí he engañado a mujeres, porque les he ‘pintado los pajaritos’ que no cumplí”, indicó Stefano Tosso.

¿Stefano Tosso desapareció de redes sociales?

Tras denunciar que era blanco de ciberacoso y que recibía amenazas de muerte, Stefano Tosso desactivó los comentarios en sus redes sociales, además de no compartir ninguna publicación en lo que quedaba del año.

Recién en enero de 2021 escribió un extenso post dedicado a su madre, María Fernanda Ubierna.

“Tu apoyo es vital e incondicional para mí, por eso a veces lo tomo por sentado y no soy agradecido de tenerte, pero créeme que no podría estar donde estoy ni ser quien soy si no fuera por ti”, expresó.

7.1.2021 | Publicación de Stefano Tosso dedicada a su madre, María Fernanda Ubierna. Foto: Stefano Tosso/Instagram

En marzo comenzó a realizar publicaciones junto con su pareja, la médico cirujano Natalia Elejalde. Y para setiembre compartía en Instagram los resultados de la rutina de ejercicios a la que se sometió y con la que logró perder 16 kilos.

Stefano Tosso y Natalia Elejalde. Foto: Stefano Tosso/Instagram

Finalmente, en diciembre del 2021, Stefano Tosso participó en una entrevista con Christopher Gianotti para su programa en YouTube “Preguntas que arden”.

Sobre su escándalo de acoso sexual, dijo: “Hubo cosas que sí hice y estuvo mal. También hubo cosas que no hice y se salieron de contexto. Pero no tenía la voluntad y la fuerza para salir a desmentirlo”.

¿Qué pasó con la carrera de Stefano Tosso?

Las denuncias de acoso sexual casi arruinan la carrera de Stefano Tosso. Fue separado de la escuela de arte Segundo Piso; las marcas que promocionaba como influencer dejaron de trabajar con él; y no había en el horizonte ninguna obra teatral, serie de TV o película que lo convoque.

Recién en 2022, en marzo, el actor de 31 años compartió que se encontraba grabando en Argentina la película “La camiseta”, de la cual no hay mayor información.

Stefano Tosso en las grabaciones de "La camiseta". Foto: Stefano Tosso/Instagram

Dos meses después, en junio, anunció su regreso al teatro con la obra “La enfermedad de la juventud”, dirigida por Carlos Delgado Morris.

Y en agosto formó parte de “Las flores buenas de Javier” de Eduardo Adrianzén, dirigida por Silvia La Torre. Una de las cinco microobras de teatro que conforman “Por Chabuca, relatos breves de canción 2”.