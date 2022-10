Juliana Oxenford denunció que tras arremeter contra el colegio Saco Oliveros por el caso de la niña que cayó del cuarto piso de la institución educativa, ha recibido amenazas en sus redes sociales. En la última edición de su programa, la periodista aseguró que nadie intentará callarla por su opinión.

“Muchas personas me han escrito mensajes, que no son gratuitos en redes sociales, diciéndome ‘deja de meterte con el colegio ’”, comenzó diciendo la mujer de prensa.

“A mí me importa y se los digo, claramente, tres pepinos que me amenacen, que intenten cerrarme la boca, o que pretendan que ya no hable más de este caso”, agregó la presentadora de noticias.

Colegio Saco Oliveros tiene denuncias por violencia escolar, según Indecopi. Foto: Composición / Saco Oliveros / La República

Oxenford cuestionó nuevamente al centro educativo luego de escuchar las palabras del abogado sobre quién tiene la responsabilidad del hecho. Estas declaraciones no gustaron nada a la periodista, quien lo tildó de “irresponsable”.

“A mí no me vengan a decir, como señalaba ayer irresponsablemente el representante del colegio, que la escuela se ha hecho cargo de todo, que está asumiendo los gastos, qué importa la plata si estamos hablando de una chica”, manifestó.

Defensoría del Pueblo cuestiona a Saco Oliveros

La entidad se pronunció sobre el actuar del colegio Saco Oliveros sobre el caso de la menor que cayó de su centro educativo. Eliana Revollar, representante de la Defensoría del Pueblo, los calificó de “poco empáticos”.

“Lamentablemente, en este caso, hemos visto una reacción muy poco empática del colegio, un colegio privado; respecto a la situación de esta menor”, dijo a RPP.

¿Qué pasó en el colegio Saco Oliveros?

Padre de una niña denunció un caso de bullying en la institución. La joven cayó del cuarto piso del colegio y se encuentra en UCI por graves fracturas en la pelvis y columna.

El hecho ocurrió el martes 25 de octubre alrededor de las 11.00 a.m. dentro de las instalaciones de la sede de Salamanca.