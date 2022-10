Robotina no cree que Robotín le haya sido infiel: “No ha pasado de la línea”

Robotina y Robotín estuvieron de invitados especiales en la edición del 27 de octubre de “Magaly TV, la firme”. La asistencia de los comediantes al programa de Magaly Medina viene tras su participación en “El gran show”.

Hablaron del ampay que tuvo Alan Castillo con la ‘Robotina peruana’. Karelys Molina se mostró con una actitud cambiada, ahora creyendo que su expareja no le fue infiel.

Robotina le cree a Robotín

“Yo creo que no ha pasado de la línea, yo conozco a esa chica y sé que es capaz de hacer muchas cosas e inventar y lo conozco a él también”, dijo Robotina.

Esta declaración de la venezolana dejó perpleja a Magaly Medina. “Todavía hay creyentes, mujeres con fe”, comentó la periodista. “Yo también quisiera volver a tener 25 para confiar en los hombres”, agregó entre risas.

Magaly Medina se reencontró con 'Robotín' después de que él fuera al "El gran show". Foto: Composición La República/Captura ATV

Robotín afirma amar a Robotina

Por su lado, Alan Castillo aprovechó su invitación a “Magaly TV, la firme” para volver a asegurarle a Robotina que la ama.

“Yo quiero decir públicamente que amo a Robotina, no me sepulten por un error que cometí”, exclamó Robotín. Frente a estas palabras, Karelys Molina mostró desconfianza, pero no descartó una posible reconciliación. La ‘Urraca’ siguió firme con su posición, por lo que opinó que no le creía al comediante.