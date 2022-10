¿Qué fue de Lucho Cuéllar, cantante que apoyó concierto a favor de John Kelvin y recibió críticas?

Lucho Cuéllar se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la cumbia peruana. Hace una década, su talento consiguió que fuera parte de reconocidas agrupaciones, como el Grupo 5 y Orquesta Candela.

Pese a esto, su estrella se fue opacando por sus líos mediáticos, que incluyeron problemas, escándalos e inclusive acusaciones de violencia contra la mujer. La última polémica en la que se vio envuelto fue aquella en la que apoyó el evento profondos a favor de John Kelvin, quien en ese momento estaba preso por golpear a Dalia Durán.

¿Por qué se alejó del mundo de los espectáculos?

El intérprete reveló que su obligado exilio de los escenarios se debió a su alcoholismo. Esto provocó que protagonizara bochornosos episodios en varios momentos de su vida mediática.

Además, en el 2020 estaba bajo los efectos del alcohol cuando fue acusado de violencia de género, razón por la cual fue detenido y llevado a la Comisaría de Chimbote.

Lucho Cuéllar reveló pasajes escabrosos de su vida en "El valor de la verdad". Foto: Captura Latina

Esta no fue la primera vez que fue señalado por agresión a una mujer. En el año 2017, Alejandra Villanueva, su pareja, de 19 años entonces, lo denunció por maltrato físico y psicológico.

¿A qué se dedica actualmente Lucho Cuéllar?

La expareja de Katty García sorprendió al público al anunciar su regreso a la música a inicios del año 2021. El cumbiambero creó su propia orquesta, llamada Los Incorregibles de la Cumbia, y aseguró que había superado sus adicciones “gracias a la religión”.

“Tengo las ganas de salir adelante. He vuelto a creer que sí puedo porque llegó el momento en el que me di cuenta (de) lo que tenía y que me amaba”, dijo Lucho en ese entonces a “Magaly TV, la firme”.

Sus redes sociales evidencian que su orquesta sigue vigente. Hace un mes estrenaron un nuevo tema, “Soy rebelde”. Sumado a ello, inauguró una cevichería en la época de pandemia por la COVID-19 para poder generar ingresos.

“En este momento estoy haciendo las cosas ya no por mí, sino por mis hijos, mi madre, mi pareja, mi familia, todos los que están detrás. Creo que todas esas personas tienen que estar felices, como ya lo están haciendo, que están orgullosos de mí. De los errores se aprende”, dijo el artista para el programa “La banda del Chino”.

Sin embargo, el cantante fue captado participando en ‘privaditos’ en las épocas de cuarentena a pesar de la normativa que prohibía dichas reuniones sociales.

“A Lucho Cuéllar, quien prometió no hacer ‘privaditos’ y dijo que se había alejado de alcohol que tantos problemas le causó en su vida… Nos preocupa más que esté con una cerveza en mano que en un ‘privadito’, porque es peligroso para su salud y puede volver a recaer”, declaró Magaly Medina al ampayar a Cuéllar en un show privado.