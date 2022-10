“En boca de todos” se despidió de las pantallas peruanas la tarde del 28 de octubre tras casi 5 años de emisión ininterrumpida. El programa estuvo lleno de emotivos momentos; en ese contexto, uno de los más comentados tuvo como protagonista a Maju Mantilla, quien, con este cierre, también culmina su ciclo como presentadora de América Televisión.

Maju Mantilla recuerda su trayectoria en la conducción. Foto: captura América TV

Maju Mantilla le dice adiós a la conducción

Luego de un breve video sobre su trayectoria en televisión, Maju Mantilla se tomó unos minutos del programa para hablar de lo que ha aprendido desde entró a América TV.

“Estoy muy agradecida. Agradecida, principalmente, con mis jefes por ayudarme a construir mi carrera televisiva. He descubierto facetas que desconocía que podía hacer. Era un poco insegura , desconfiaba quizás de lo que podía lograr”, expresó con lágrimas en los ojos.

Por otro lado, también agradeció la oportunidad que le dieron los productores del programa al escogerla como la imagen de diversos espacios televisivos. “He podido construir bien cada una de las cosas que he trabajado poco a poco y me he formado. He avanzado, he crecido”, agregó.

Maju Mantilla lamenta el final de “En boca de todos”

Maju Mantilla conversó con las cámaras de “Más espectáculos” y habló sobre el inesperado fin de “En boca todos”, magazine que emitió su último programa la tarde del 28 de octubre.

“Me lleno de pena, de que esta rutina va a acabar. (...) Este cambio definitivamente me va a chocar, pero luego ya poco a poco va a pasar ”, comentó en un principio para después hacer referencia a Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, quienes la han acompañado durante todo este tiempo.

“Sí, será difícil, pero yo le deseo lo mejor a mis compañeros, son grandes profesionales y estoy segura de que les irá muy bien y tienen varias propuestas”, acotó.