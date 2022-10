Magaly a favor de denuncia contra Martín Távara por agresión: “No queremos más como John Kelvin”

La bailarina Angye Zapata y su abogada visitaron el programa de Magaly Medina el último 27 de octubre para revelar que ya se formalizó la denuncia contra el futbolista del Sporting Cristal Martín Távara por el delito de violencia económica, patrimonial, física y psicológica.

Días atrás, la ex Agua Bella dio a conocer en sus redes sociales el abuso que sufrió por parte del deportista e incluso mostró capturas de chats en donde él la amenaza con ir a su casa y atentar contra su vida. Cabe resaltar que no es la primera vez que el centrocampista del cuadro celeste es denunciado por agredir a sus exparejas.

“Básicamente, la denuncia ha sido formulada con los antecedentes que ella ya ha narrado aquí (Magaly TV, la firme) en una primera oportunidad. Nosotras nos reunimos para conversar y poner en conocimiento al Ministerio Público lo que ha sucedido”, expresó la abogada de Angye Zapata.

Detalles de la denuncia

Magaly Medina le preguntó a la defensa legal de Angye Zapata si considera que “la justicia funciona”, a raíz de la reciente excarcelación de John Kelvin. Ahora, la también modelo recibirá terapia psicológica del Ministerio de la Mujer.

“En este caso no solo se trata de violencia física, que no tendría un peso si es que no ha pasado médico legista en su debido momento; sin embargo, estamos poniendo dos tipos de violencia más. Ella va a tener que pasar por una pericia psicológica y se determinará con las pruebas” , precisó la Dra. Zumaeta.

Angye Zapata aceptó mostrar las fotos donde se evidencia los abusos físicos causados por Martín Távara. “Ese morado lo llevé por muchísimos días y estaba hinchado toda mi parte derecha, mi cabeza estaba rota. Perdí el diente en febrero de este año (...) No salía de mi cuarto”, reveló.

Magaly Medina hace un llamado a las autoridades

La ‘Urraca’ aprovechó el caso de Angye Zapata para hacer un llamado de atención a las autoridades competentes a escuchar a las víctimas de cualquier tipo de abuso, y pidió que no se repitan más casos como el de John Kelvin.

“Que (las mujeres) hablen a tiempo, pero que también las autoridades le den a las mujeres el respaldo que ellas necesitan. No queremos más casos como el de John Kelvin, las mujeres tienen que sentir que tienen un aparato de justicia que realmente nos cuida a todas” , precisó.

