Kike Suero reveló que contraerá matrimonio con Vicky Torero, pese a comprometedor ampay

Kike Suero y Vicky Torero protagonizaron un incidente en el set de “Magaly TV, la firme”, luego de que el humorista fuera expuesto al lado de una mujer que no era su pareja. Sin embargo, en todo momento, afirmó que no le fue infiel a la mamá de su último hijo. Hoy, la historia ha dado un giro total, pues ambos contraerán matrimonio.

El incidente de Kike Suero y Vicky Torero

Kike Suero acudió al programa de Magaly Medina para defenderse de la denuncia que le entabló su expareja por supuestamente haber abusado de una de sus hijas. Sin embargo, pasó un momento incómodo tras revelarse una infidelidad.

El programa expuso unas imágenes en el que se le ve al cómico junto a una misteriosa joven en Tacna. Tras ello, Vicky Torero se levantó para irse del set y, en aquel mismo momento, tirarle una cachetada a su pareja.

Kike Suero y Vicky Torero se casarán

Vicky Torero reveló que perdonó a Kike Suero, pese al comprometedor ampay, ya que “estaba pensando en su familia”. Hoy la pareja anunció su boda, la que se celebrará este 15 de noviembre.

“ Este 15 de noviembre nos vamos a casar por civil ”, reveló Kike Suero durante una entrevista para el diario Trome.