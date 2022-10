Karla Tarazona resaltó que está celebrando su soltería en recientes declaraciones a un medio peruano. La empresaria, separada hace unas semanas del ‘Rey de los huevos’, hizo unas aclaraciones en torno a su vínculo con el entrenador Marcelo Thompson.

Esto dijo Karla Tarazona sobre su entrenador

Karla Tarazona se pronunció luego de ser vinculada con su entrenador, Marcelo Thompson. En la última edición de “D’Mañana” ambos prepararon un platillo juntos y los usuarios notaron que la conductora se habría puesto nerviosa por la presencia de su compañero.

Ellos cumplieron un reto en el espacio matutino e, incluso, se atrevieron a bailar una bachata. Al respecto, la presentadora aclaró que con él solo mantiene una amistad.

Karla Tarazona y su entrenador. Foto: captura/Instagram

No obstante, lo llenó de elogios y le echó flores al resaltar su atractivo físico. “ Marcelito es buena onda, pero es mi ‘pata’ ”, dijo.

“No es feo, claro que está guapo. Estoy soltera, pero en un proceso de sanación. Ahora amo mi soltería”, agregó la figura de televisión.

Comentó que él no la ha invitado a salir. “Marcello es mi entrenador, eso no tendría ni va a cambiar, pero tampoco es que me haya invitado a salir”, reiteró a Trome.

‘Metiche’ puso en aprietos a Karla Tarazona

Karla Tarazona le puso fin a su matrimonio con Rafael Fernández y desde entonces se ha mostrado enfocada en su trabajo. Este jueves 27 de octubre, “D’Mañana” recibió como invitado a Marcelo Thompson, su entrenador.

Kurt Villavicencio, ‘Metiche’, puso en aprietos a la conductora al molestarla con un presunto romance entre ambos. “Marcelo Thompson, con el que dices que tendrías un nuevo romance, Karla Tarazona”, dijo el presentador.

Tarazona hizo un gesto de incomodidad, se desentendió y tuvo una curiosa reacción. “No sé de qué hablas”, expresó.