Juliana Oxenford se distancia de políticos: “No me vas a ver en el matrimonio de un fujimorista”

Juliana Oxenford es una de las periodistas que gozan de mayor reconocimiento en el Perú debido a su peculiar forma de ser y por no tener pelos en la lengua. En una reciente entrevista, la conductora de televisión contó a Christopher Gianotti que se mantiene alejada de los políticos para evitar malentendidos y cuidar su carrera profesional.

La figura de ATV mencionó este detalle luego de asegurar que no promociona ningún producto en su programa “Al estilo Juliana”. “Tu voz tiene un peso que no se compra con cualquier cosa”, dijo el youtuber.

“Por ejemplo, yo no paro con los políticos, pues. O sea, yo no voy a estar criticando y luego me vas a ver en el matrimonio de un fujimorista, en el santo de Rafael López Aliaga, con toda la gente ahí, o con los de Perú Libre bailando afro con Bermejo”, expresó Oxenford.

Juliana Oxenford busca ser una persona transparente

La periodista argentina precisó que todo conductor televisivo es consciente de cómo se debe tratar a un entrevistado, y más aún cuando se trata de un político, con el fin de evitar malentendidos. “Yo no soy amiga de los políticos; sería incoherente”, añadió. Precisó además que, cuando el invitado llega al set, este recién ingresa 35 segundos antes, y que, si le preguntan cuáles serán las preguntas, ella les indica que se enterarán cuando se prendan las cámaras.

Juliana Oxenford resaltó que su círculo cercano está ceñido por sus amigos de la infancia y por sus familiares. “En mi matrimonio, mis amigos borrachos de toda la vida, del colegio, mi Pintura Roja que cayó de sorpresa, esos son mis afectos. Yo no vivo en la TV. Si me falta, no me falto yo a mi misma. No me importa. Más importante soy yo y hacer lo correcto que mantenerme 30 años vigente. De repente mañana me va mal y me tengo que ir, y será una etapa de mi vida que tendré que cerrar, y no por eso dejo de ser la buena persona que creo que soy”, concluyó.

Juliana Oxenford es amedrentada tras criticar al colegio Saco Oliveros

El caso de la menor que cayó del cuarto piso de la institución educativo Saco Oliveros tras ser víctima de bulliyng ha causado revuelo nacional. Una de las principales figuras que se pronunciaron al respecto fue Juliana Oxenford, quien criticó las declaraciones del abogado del colegio y calificó su postura de “irresponsable”.