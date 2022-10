Juliana Oxenford revela que le hubiera gustado ser vedette si no fuera periodista: “Me encanta”

¡Se confesó! Juliana Oxenford es una de la periodistas más reconocidas en el Perú. Aunque en el noticiero “Al estilo Juliana” se le puede ver comentando acerca de la coyuntura nacional, pocas veces la comunicadora habla de su vida privada.

Esta vez, la reportera decidió abrir su corazón y reveló algunos detalles personales en una divertida entrevista con el actor Christopher Gianotti.

Juliana Oxenford confiesa que quería ser vedette

Juliana Oxenford fue la última invitada al programa “Preguntas que arden” del actor Christopher Gianotti en YouTube. En esa línea, sorprendió que, de no haber ejercido la carrera del periodismo, sería una vedette.

La periodista relató que, desde pequeña, practicaba en su casa con indumentaria similar a las artistas de la época.

“Me hubiera gustado ser vedette. Cuando era chica, estaba muy de moda ‘Las primas’, yo me ponía el calzón de mi mamá y unas plumas que habían en la casa de decoración de pavo real. Me encanta la bailadita. Me hubiera encantado también ser bailarina, todo lo que es el tema artístico, actuación eso sí no”, expresó.

Juliana no se ve fuera del periodismo

Con respecto a su presente, Juliana Oxenford dejó en claro que está orgullosa de su trabajo:

“No me imagino fuera del periodismo, no puedo. El periodismo me eligió a mí. Si yo no estoy activamente trabajando en periodismo, igual soy periodista. Es algo con lo que se nace. Así mañana me tome un año sabático, no dejo de ser periodista”, acotó.