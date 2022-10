Juliana Oxenford es una de las comunicadoras más frontales de la televisión peruana. Su singular personalidad ha provocado que cientos de personas comenten frecuentemente sobre su vida y ella asegura que no tiene problema con eso. Sin embargo, hay algo que la periodista de ATV no tolera: que la señalen de ser una persona “pituca”.

Juliana revela que la han juzgado de ser pituca

Juliana Oxenford brindó una entrevista al programa digital “Preguntas que arden” del actor Christopher Gianotti en YouTube y sorprendió al confesar que ha sido juzgada en varias ocasiones como una persona pituca, hecho que no es de su agrado.

“¿Te han juzgado de pituca?”, fue la pregunta que realizó el actora. Ante ello, Oxenford dejó en claro lo que piensa sobre el asunto.

“Sí (me han juzgado). A mí lo que me molesta mucho es la mentira, me j*** mucho cuando la gente miente, cuando dicen ‘sí, porque ella es una pituca’. Uno: no tendría por qué creerme porque no soy más que nadie”, comentó.

Juliana defiende que no nació en cuna de oro

En esa línea, Juliana defendió sus inicios y afirmó que ella no ha crecido rodeada de lujos ni en una cuna de oro como muchos afirman. Además, aclaró que su personalidad refleja todo lo contrario al término que usan para calificarla.

“Dos: pituco es alguien que tiene una vida con ciertos lujos o la ha tenido, ha crecido en cuna de oro. Yo ni cuna tuve, la última de cuatro hermanos y el moisés prestado del vecino, del panadero. Ahora me escuchas hablar y te das cuenta de que soy cualquier cosa menos pituca. Manyas, alucina, amo, literal”, agregó en tono sarcástico.

Juliana Oxenford revela que quería ser vedette

Entre sus revelaciones, la periodista Juliana Oxenford también sorprendió al afirmar que fantaseaba con ser vedette cuando era pequeña y confesó que le hubiera gustado seguir ese camino sino hubiera sido periodista.