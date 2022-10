Juliana Oxenford recordó sus inicios en el periodismo televisivo en una charla que tuvo con Christopher Gianotti para su canal de YouTube. La mujer de prensa respondió preguntas del actor en una divertida secuencia, la cual es parte de la dinámica de su programa digital.

La comunicadora rememoró sus pininos en dicha profesión, como los pocos meses que se desempeñó como presentadora de espectáculos en Panamericana Televisión.

Juliana Oxenford con Gianotti. Foto: captura de YouTube/Soy Gianotti

Juliana Oxenford se confiesa

Aseguró no tener gratos recuerdos en esa etapa y que no le gustaba hablar de la farándula. Según comentó, buscaba el lado más humano de estos informes.

“Fue más infeliz haciendo eso que en mi época del deporte. A mí me gusta un poco de chongo, no voy a decir que no, además a mí me encanta bailar cumbia”, dijo.

“Me ponía a bailar y, claro, hablábamos de Monique Pardo, pero a mí me gustaba más como que ‘ Oye, y por qué no hacemos una nota de su nueva galería’, llevar el espectáculo a lo cultural ”, agregó Oxenford.

Juliana Oxenford incómoda porque la llaman ‘pituca’

En otro momento de la charla, Juliana Oxenford se molestó que en redes sociales la califiquen de pudiente. Contó que no vino al mundo llena de privilegios.

“A mí lo que me molesta mucho es la mentira, me j*** mucho cuando la gente miente, cuando dicen ‘sí, porque ella es una pituca’. Uno, no tendría por qué creerme porque no soy más que nadie”, manifestó la periodista.

Aclaró que no ha crecido rodeada de lujos y que su forma de ser no refleja lo que dicen de ella. “Pituco es alguien que tiene una vida con ciertos lujos o la ha tenido, ha crecido en cuna de oro. Yo ni cuna tuve”, expresó.

“Ahora me escuchas hablar y te das cuenta de que soy cualquier cosa menos pituca. Manyas, alucina, amo, literal”, agregó.