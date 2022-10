Janet Barboza y Hildebrandt: ¿cómo fue su encuentro y por qué el periodista dijo que fue sembrado?

Janet Barboza y César Hildebrandt aparentemente no tienen nada en común al manejarse en diferentes rubros del medio; sin embargo, en 2010, ambos encabezaron titulares en el periodismo de espectáculo, luego de haber sido captados juntos en un restaurante cenando.

El destacado periodista, que había estado alejado de los escándalos, fue parte de un ampay de “Magaly TV”. Tiempo después, el exconductor de “El perro del hortelano” visitó el programa de la ‘Urraca’ para dar su versión de la historia.

La versión de César Hildebrandt

Según el ahora director del semanario “Hildebrandt en sus trece”, Janet Barboza le ‘sembró’ ese ampay y aseguró que fue ella quien llamó a las cámaras de Magaly para que vayan a fotografiarlos, al considerar que la conductora estaba en busca de exposición mediática y ansiaba figurar en el programa de la figura de ATV.

“Perdón, estás creando un incordio (a Medina). Tú sabes en qué quedó todo eso, fue una emboscada, fue una comida inocente. Ella (Barboza) hizo esa trampa que yo estúpidamente acepté para salir en tu programa” , comenzó diciendo en su entrevista con Magaly Medina.

Precisó que no se sentía avergonzado porque en aquella época no tenía pareja. “No le debía nada a nadie, porque estaba soltero. No tuve que darle ninguna explicación a nadie”.

En esa misma línea, aprovechó el espacio para reflexionar sobre el tipo de contenido que consume el peruano en la televisión. “Aquí el más cornudo de todos es el público peruano, porque la TV le está sacando la vuelta cuanto a noticias se refiere y el público tiene que entender que la TV le tiene que volver a ser fiel, fiel a la noticia, a los hechos”, sostuvo César Hildebrandt.

La conductora no estuvo de acuerdo con el periodista, pues precisó que “el rating es un reflejo de lo que el público quiere” .

¿Quién es la actual pareja de Janet Barboza?

A través de los años, Janet Barboza se ha mostrado enamorada de diversas figuras, siendo algunas de las más resaltantes el cantante Jean Paul Strauss y el productor musical Nilver Huarac. Ahora, el corazón de la popular ‘Rulitos’ tiende dueño y se trata de nada menos que Miguel Bayona, un administrador que radica en Estados Unidos.

Janet Barboza y Miguel Bayona llevan más de cuatro años juntos. Foto: GLR

No obstante, la conductora de “América hoy”, resaltó que ambos atraviesan una difícil situación al tener una relación a distancia. “Yo no puedo pararme acá y decir que todo está bien, es maravilloso, porque no es verdad. Si aquí teníamos buenos y malos días, imagínense de lejos”, reveló Janet.