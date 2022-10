Janet sobre Melissa Paredes: “No termina de diferenciar lo profesional de la vida personal”

Janet Barboza y Melissa Paredes continúan enemistadas. Ambas figuras públicas de América TV, en diferentes oportunidades, han aprovechado las cámaras de los medios para mandarse dardos en señal abierta.

Janet Barboza vuelve a arremeter contra Melissa Paredes

En una reciente entrevista, Janet Barboza reveló que no ve a Melissa Paredes desde la última vez que la confrontó en el magazine “América hoy” por el ampay que la modelo protagonizó con su actual pareja, Anthony Aranda.

“ Ha pasado un año desde la última vez que nos vimos y estamos de aniversario. No tengo que pedirle perdón a nadie de las cosas que hago como profesional ”, dijo.

Es precisamente por esa entrevista que la amistad entre Janet Barboza y Melissa Paredes se terminó. Al respecto, la popular ‘Rulitos’ afirmó que la modelo “ no termina de separar las cosas, no termina de diferenciar lo profesional de la vida personal ”.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre la participación de Janet Barboza en “El gran show”?

Melissa Paredes no dudó en opinar sobre la participación de Janet Barboza como jurado VIP en “El gran show”. “ Va a venirse con su disfraz de Halloween, me imagino, aunque no lo necesita. Con la escoba porque es la bruja del cuento, para qué viene digo yo ”, señaló entre risas.

La conductora de “América hoy”, fiel a su estilo, respondió a la actriz. “ Este sábado si Melissa cree que yo soy la bruja, lo que tenga que decir el día sábado no tiene nada que ver, porque yo soy objetiva ”, dijo.

Recordemos que la popular ‘Rulitos’ se presentará este sábado 29 de octubre en “El gran show”, como parte del jurado VIP.