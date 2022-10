Gisela a Janet por llamarla “reina de la TV”: “Eres quien dice las cosas sin temor”

Agradece su apoyo. Gisela Valcárcel se refirió en sus redes sociales a lo dicho por Janet Barboza, quien realzó su labor en la televisión en su 35 aniversario en las pantallas peruanas.

La popular ‘Señito’ fue homenajeada en “América hoy”, espacio en el que mostraron muchos recuerdos de sus anteriores programas, como “Aló, Gisela”, y su pasado como empresaria, productora y vedette.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

La presentadora usó su cuenta de Instagram para repostear lo dicho por Janet Barboza, quien admitió que la rubia fue una gran inspiración en su carrera televisiva y que es “la única reina de la televisión”.

“Mil gracias, Janet Barboza. Eres quien dice las cosas sin temor. El que me menciones es muy lindo, pero el escuchar lo que dices habla de quién eres. Un hit”, dijo la conductora de “El gran show”.

¿Qué dijo Janet Barboza sobre Gisela Valcárcel?

En la última edición del programa matutino de Ethel Pozo, Janet Barboza se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras de admiración y agradecimiento a Gisela Valcárcel, y destacó que ella es la única reina de la televisión.

“Gisela es la única mujer que ha logrado conducir un programa por 35 años (…). No nos pongamos títulos que no nos corresponden. Reina de la televisión es una y es Gisela Valcárcel (…). Estoy en este camino porque me inspiré en una Gisela Valcárcel, como lo han hecho muchas. No hay que ser mezquinos”, declaró la ‘Rulitos’.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre la participación de Janet Barboza en “El gran show”?

Melissa Paredes no dudó en opinar sobre la participación de Janet Barboza como jurado VIP en “El gran show”. “Va a venirse con su disfraz de Halloween, me imagino, aunque no lo necesita. Con la escoba porque es la bruja del cuento, para qué viene digo yo”, señaló entre risas.

La conductora de “América hoy”, fiel a su estilo, respondió a la actriz. “Este sábado si Melissa cree que yo soy la bruja, lo que tenga que decir el día sábado no tiene nada que ver, porque yo soy objetiva”, dijo.