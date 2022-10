Exreportero de Magaly Medina denuncia a gerente de ATV por no pagarle beneficios laborales

¡Se le viene la noche! Magaly Medina está en el ojo de la tormenta debido a que el exreportero de su programa Beto Chirinos denunció al canal ATV por no pagarle lo que le corresponde por los tres años que laboró en dicho medio de comunicación.

El locutor Beto Chirinos renunció a “Magaly TV, la firme” para irse a las filas del magazine “En boca de todos”, que dejó de emitirse este 28 de octubre; sin embargo, nunca pensó que al irse del programa de espectáculos no recibiría su compensación por tiempo de servicios de la que fue su casa por un tiempo. Por ello, contó qué acciones legales tomó para exigir sus derechos.

¿Qué dijo el exreportero de Magaly Medina?

A través de su cuenta de Facebook, el periodista Beto Chirinos compartió imágenes de la carta notarial que le envió al gerente de ATV, Alberto Roja, para que le otorguen sus beneficios laborales. Asimismo, hizo un llamado público para que difundan la noticia y así tenga una respuesta más rápida.

Publicación de Beto Chirinos. Foto: Beto Chirinos/Facebook

“Lo llamo, le escribo. Mis abogados hacen lo propio y no responde a pesar de que el día que renuncié y conversé con él amablemente me dijo que lo llame y me dio su tarjeta. Quiero pensar que no le han entregado la carta notarial o que quizás se quedó sin megas. Lo último que quiero es tomar acciones legales en las instituciones respectivas”, dice el comunicador en una parte de la misiva que ya ha trascendido hasta otros medios de comunicación.

Beto Chirinos amenaza con revelar lo que viven en el set de Magaly Medina

El comunicador Beto Chirinos no solo denunció públicamente que no recibe su compensación por tiempo de servicio, sino también aseguró que está dispuesto a contar “todo lo que se vive como trabajador en esa empresa y en ese programa”.

Por último, envió un afectuoso saludo a sus excompañeros de “Magaly TV, la firme” porque son quienes hacen que sea tan exitoso, a pesar de “lo que solo nosotros sabemos”. ¿Habrá más cosas por decir? Solo se sabrá con los días. Lo que se conoce es que la conductora Magaly Medina no se ha pronunciado hasta el momento.