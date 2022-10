Erick Elera apoyaría la incursión de Allison Pastor en OnlyFans: “Si le va a caer plata, normal”

Erick Elera soprendió al revelar que no se opondría si su esposa Allison Pastor decidiera abrir una cuenta de OnlyFans, al igual que muchas otras figuras de la televisión que ahora facturan miles de soles gracias a la plataforma.

El actor de “Al fondo hay sitio” se confesó en una entrevista con Verónica Linares y habló sobre diversos aspectos de su vida, uno de ellos el futuro de la madre de su segundo hijo en el medio.

¿Qué dijo sobre la posibilidad de que Allison Pastor tenga OnlyFans?

Erick Elera habló sobre las posibilidades que tenía Allison Pastor de volver a la TV luego de dejar “Esto es guerra” por una fuerte lesión. El popular ‘Joel González’ afirmó que su pareja está concentrada en sus negocios y en su su trabajo como influencer.

Ante esto, Linares le preguntó si apoyaría a la exchica reality si en algún momento decide incursionar en OnlyFans.

La figura de América Televisión aseguró que no tendría problema, ya que sabe que en dicha plataforma se pueden obtener grandes ganancias.

“Si dices OnlyFans piensas que es medio porno, normal. No es que me moleste, si hay un contenido artístico y le va a caer plata, normal puede se r. No creo que ella haga algo mucho más subido de tono”, expresó.

Erick Elera ansía su matrimonio religioso con Allison Pastor

El actor de “Al fondo hay sitio” recalcó le gustaría llegar al altar con Allison Pastor y que ya han pensado cómo podrían celebrarlo.

“Nos gustaría en algún momento (casarnos por religioso). Vamos a ver cuándo, no sé si fin de año, es muy pronto. De repente para el próximo año. Pensamos no tanto en hacer una fiesta, ya lo hemos hecho. Lo que queremos es darnos un viaje con nuestras familias y pasarla en otro lugar, pero hay que juntar plata porque eso cuesta. Eso no te lo da nadie porque no hay canje”, dijo Erick Elera.