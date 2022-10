Anahí de Cárdenas y Elías Maya se casaron: las primeras imágenes de los novios en la boda

La actriz peruana Anahí de Cárdenas y el abogado Elías Maya se casaron. En las últimas horas, a través de unas historias compartidas por Natalia Salas en las redes sociales, se conocieron algunas imágenes de la íntima ceremonia.

La relación de Anahí de Cárdenas y Elías Maya

Anahí de Cárdenas y Elías Maya suelen ser muy reservados con su vida privada. Lo que se sabe es que la pareja de la actriz ha estado a su lado durante el proceso que ella vivió con el cáncer.

“Yo misma le pedí que, si deseaba terminar, que lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer”, recordó Anahí sobre Elías, quien le respondió con un simple “cállate”, pues él no estaba dispuesto a abandonarla.

Anahí de Cárdenas, por su parte, suele publicar momentos mágicos de su relación con Elías Maya en redes sociales pese a que su pareja no está acostumbrada a las fotografías. “A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos. Es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo”, sostuvo en una publicación de Instagram.

Anahí de Cárdenas y Elías Maya contrajeron matrimonio

Hace unos meses, Anahí de Cárdenas anunció en sus redes sociales que se iba a casar en este 2022 con Elías Maya y hoy, 28 de octubre, se cumplió.

A través de unas fotografías compartidas por la también actriz Natalia Salas se dio a conocer que Anahí de Cárdenas y Elías Maya se comprometieron en una boda íntima a la que acudieron familiares y amigos cercanos de la pareja.