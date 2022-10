Sully Sáenz reaparece con nuevo look y seguidores la confunden con Tefi Valenzuela

Sully Sáenz sorprendió en las redes sociales al aparecer con un nuevo look. La modelo grabó un video desde las playas de Miami y dejó ver el cambio radical en su apariencia. Muchos de los seguidores de la ex chica reality de “Esto es guerra” la confundieron con otras famosas como la peruana Tefi Valenzuela y la actriz mexicana Ninel Conde.

La reacción de los fans de Sully Sáenz

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar. Algunos la elogiaron y otros le pidieron a la modelo que no se someta a más retoques estéticos en el rostro; sin embargo, ella aún no ha revelado que haya pasado por el quirófano.

“Tú eres preciosa hasta sin maquillaje”, “Pensé que era Ninel Conde” , “Sully, qué pasó, no te hagas nada, por favor, tu belleza es natural”, “Pensé que era Tefi Valenzuela” , “No te hagas arreglos plis, eres bella, así como eres”, “Hermosa por dentro y por fuera”, “Eres una mujer muy hermosa”, “La gatita más hermosa”, fueron algunos de los comentarios en el post.

PUEDES VER Erick Osores envía cariñoso besito volado a Sully Sáenz y se puso nervioso al ser ‘ponchado’

¿A qué se dedica Sully Sáenz en la televisión?

Desde su salida de “Esto es guerra”, Sully Sáenz se ha dedicado a ser animadora en los programas de televisión. Actualmente, se encuentra conduciendo el espacio “Ponte las pilas”, junto con Angie Arizaga y Joselito Carrera. También se presenta en el breve segmento auspiciado por la Tinka.

Sully Sáenz se ha dedicado a ser animadora. Foto: Carlos Contreras/ La República

¿Quién es el esposo de Sully Sáenz?

Sully Sáenz contrajo matrimonio con Evan Piccolotto; sin embargo, la pareja decidió separarse. Fruto de su relación, tuvieron a su hijo Marchello, de 8 años de edad.