Anthony Aranda asegura que no siente celos de Rodrigo Cuba: “No tendría por qué”

Seguro de su relación. El bailarín Anthony Aranda estuvo de invitado al programa “En boca de todos”, donde fue cuestionado acerca de varios detalles de su relación con Melissa Paredes y sorprendió al responder sobre si es que sintió celos del exesposo de la modelo, Rodrigo Cuba.

¿Anthony sintió celos de Rodrigo?

Anthony Aranda habló sobre el inicio de su romance con Melissa Paredes, quien se separó un año atrás del ‘Gato’ Cuba tras el ampay que protagonizó con el bailarín. Aunque la pareja posteriormente se divorció en noviembre del 2021, ambos aún se siguen frecuentando, pues tienen un vínculo como padres de una niña de 5 años.

Ante esto, el coreógrafo fue consultado si en algún momento sintió celos del jugador del club Sport Boys, algo que negó rotundamente.

“Yo creo que no, ¿no? No tendría por qué... Yo creo que uno conoce a la persona y los valores, y mientras más seguro te sientas con tu persona y la confianza y todo eso, no es necesario tener celos”, comentó.

Aranda hace mea culpa sobre romance con Melissa

En otro momento de la entrevista, Anthony Aranda aseguró que se encuentra muy feliz en su relación sentimental con Melissa Paredes. No obstante, reflexionó acerca del primer año de su romance e hizo un mea culpa por los errores que ha cometido a lo largo de este tiempo.

“Yo creo toda persona en algún momento tiene cosas que puede decir: ‘Lo pude hacer mejor’. Creo que en el transcurso de toda mi vida ha habido momentos donde yo digo: ‘Esto lo pude hacer mejor’”, acotó el exintegrante de “Esto es guerra”.