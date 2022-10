Kevin Blow afirma que sufrió agresión por parte de Michelle Soifer: “Fueron en 4 ocasiones”

Michelle Soifer se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su expareja Kevin Blow la acusara de agresión física. El dominicano brindó una entrevista en vivo para Magaly Medina, en la que habló acerca de los episodios de violencia que habría vivido durante su relación con la cantante de género urbano.

La versión de Kevin Blow

Según el extranjero, la ex chica reality de “Esto es guerra” lo habría agredido en cuatro ocasiones y tendría pruebas de las lesiones que le dejó en su cuerpo. “En ese tiempo era complejo, yo me grabo, grabé el golpe que ella me dio para que después no diga que era yo el que le pegaba”, expresó.

Además, compartió un video de Michelle Soifer insultándolo. “Eres una porquería, una mier***, una basura”, se le escucha decir a la modelo.

Sin embargo, en un momento, la conductora Magaly Medina le preguntó si estas agresiones también fueron mutuas. Kevin Blow reconoció que también cometió violencia contra ella.

“En cada una yo fui advirtiéndole hasta la cuarta que reaccioné, le agarré de las manos (...) y le dije: ‘Hasta que no pidas perdón no te voy a soltar’”, contó.

¿Kevin Blow fue amante de Michelle Soifer?

Sobre cómo inició su relación con Michelle Soifer, Kevin Blow aseguró que él fue el amante en la relación de la intérprete de “Modo perreo” y el modelo Erick Sabater.

De acuerdo a sus declaraciones, ella lo contrató y cada vez que iban de gira a provincia dormían en una misma habitación. Afirmó que estuvieron un romance secreto durante un año, hasta que la cantante se separó de Erick Sabater.