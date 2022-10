Cerrando ciclos. “En boca de todos” está a un día de dejar la señal de América TV tras su emisión al aire durante 5 años ininterrumpidos y este viernes 28 de octubre tendrá su última edición en vivo. En las últimas semanas, los programas del magazine de espectáculos han sido un tanto emotivos, pues Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón han aprovechado para despedirse, de a pocos, de su leal teleaudiencia.

Asimismo, han aprovechado en invitar, por última vez, a recordados y especiales personajes que, en su momento, fueron los favoritos del espacio de América TV, tales como Flavia Laos, Carloncho y Melissa Klug.

No obstante, aún se mantiene la duda sobre cuál será el futuro televisivo del famoso cuy de “En boca de todos”, el cual se ha ganado el cariño del público, y de los conductores, por la cuota de calidez y humor que aportaba al programa. En ese contexto, te contamos que será de la carrera del peculiar roedor ficticio tras dejar de aparecer en el magazine de América TV.

El cuy Renato acompañado de su colega Maju Mantilla. Foto: Instagram

El cuy de "En boca de todos" junto a El Tri Foto: Instagram

¿Qué será del popular cuy sin “EBDT”?

De acuerdo a información recopilada de sus plataformas sociales, el cuy Renato, mejor conocido como el ‘Cuy de la TV peruana’, ha tenido aparición a lo largo de su paso por la televisión peruana, no solo en “En boca de todos”, sino también en “El gran show” y el desaparecido programa “Hola a todos ATV”.

No obstante, su trabajo no solo se limitaría a presentarse en la pantalla chica. Según se visualiza en su perfil de Instagram, la cobaya trabaja con sus redes sociales publicitando productos y servicios. Es un ávido creador de contenido y está al día con los últimos trends de la red TikTok . Como si eso no fuera poco, se desempeña también como animador de eventos.

El cuy de "En boca de todos" se recursea como animador de eventos. Foto: Instagram

Tras conocer un poco más de la vida del conejillo de Indias, caemos en cuenta de que no le faltará trabajo y que su salida de “En boca de todos” no es un adiós, sino un hasta luego. Lo más probable es que muy pronto lo veamos de nuevo haciendo chistes en las pantallas.

¿Cuy de “EBDT” era la urraca de Magaly?

Ante el anunció oficial de PRO TV de la salida oficial de “En boca de todos” de América TV, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad para formular uno de sus tantos ácidos comentarios. La figura de ATV indicó que el cuy Renato sería el más extrañado del programa.

No obstante, su descargo vino acompañado de una infidencia sobre el personaje bajo el disfraz. Medina precisó que el cuy de “EBDT” era antes la popular urraca de su programa, pero fue acogido por la competencia ante el retiro del aire del anterior programa que ella lideraba.