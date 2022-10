Cinthya Coppiano y Bruno Agostini mantuvieron un intenso amorío durante el 2014 e incluso llegaron a tener planes de matrimonio. Sin embargo, la relación no prosperó y a finales de ese año anunciaron la culminación de su romance en medio de especulaciones de una posible infidelidad.

¿Qué fue de Cinthya Coppiano?

Actualmente, Cinthya Coppiano es una reconocida actriz, diseñadora de moda, modelo e influencer. En el 2019 inició una relación con el empresario español Agustín Prados y meses después, en Ecuador, la boda fue transmitida por el programa “De casa en casa” de la cadena TC Televisión.

A través de sus redes sociales, comparte con su más de un millón de seguidores diversos tips de modas y cuidado personal. También, tiene su propia marca de ropa y accesorios llamada Olé! CinthyaCoppiano y, mediante su cuenta de Instagram, promociona las prendas.

Cinthya Coppiano y su paso por “Combate”

Cinthya Coppiano fue conductora del reality de competencia “Combate”a mediados del 2016. La ecuatoriana se convirtió en la compañera de Coco Maggio durante varios meses y se robó el corazón del público y de los asistentes al set de televisión por su carisma y belleza.

“Estoy fascinada con este país. Los peruanos son A1 y ‘Combate’ es bacán y la producción me ha tratado como a una reina. Quiero darles las gracias a los peruanos, tienen un lugar especial en mi corazón”, expresó en su ingreso al programa.

Cinthya Coppiano fue conductora de "Combate" junto a Coco Maggio. Foto: ATV

Cinthya Coppiano participó en “El gran show”

En el 2017, Cinthya Coppiano regresó al Perú para unirse a los participantes de “El gran show” de Gisela Valcárcel.

“He enviado videos a la prensa ecuatoriana y ellos saben que no soy bailarina; sin embargo, cuando me dijeron: ‘Tienes que estar en El gran show’, respondí: ‘Bueno, pues, aquí estoy presente’. (...) Soy una mujer superarriesgada, me gustan los retos y me gusta bailar. (...) ¡La verdad que sí! Estoy feliz de estar en ‘El Gran Show’ y representar a mi tierra linda Ecuador”, precisó Cinthya emocionada.

