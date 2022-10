¿Qué fue de la vida de Fernando Garabán, el primer esposo de Ethel Pozo?

Ethel Pozo, antes de celebrar sus nupcias con Julián Alexander el 10 de setiembre del 2022, estuvo casada con Fernando Garabán. Fruto de su relación tuvieron dos hijas. La heredera de Gisela Valcárcel, dio a entender, en una entrevista a fines del 2021, que su anterior vínculo fue inmaduro al referir que ambos “eran muy jóvenes”.

Fernando Garabán y Ethel Pozo mantuvieron una relación sentimental de más de 10 años. Su matrimonio solo duró 5 años. Conoce a continuación qué se sabe de él.

¿Qué fue de Fernando Garabán, exesposo de Ethel Pozo?

De acuerdo con lo recogido por la prensa sobre lo dicho por el conductor de “Amor y fuego” Rodrigo González, Fernando Garabán habría sido dueño de la mayoría de las pantallas led televisivas que se empleaban en los sets de TV.

Su comentario no estaría muy distante de la realidad, pues Fernando Garabán, cuando se le conoció por mantener una relación con Ethel Pozo, se dedicaba a trabajar como fotógrafo. En esa línea, ‘Peluchín’ también comentó que, según sus informaciones, él aún sigue trabajando en la misma profesión. Ello fue apoyado por Gigi Mitre, quien comentó que hacía un gran trabajo.

Ethel Pozo y Fernando Garabán tuvieron una relación de más de 10 años. Foto: composición LR/La República

Así, podemos encontrar indicios de que sí ha continuado con su profesión, pues se encuentran páginas con sus trabajos, los cuales llevan su nombre y apellido, como Fernando Garabán Pro Photo. Sin embargo, la última publicación de un trabajo suyo fue subida en el año 2019.

Fernando Garabán habría continuado su trabajo como fotografo. Foto: composición LR/captura/Facebook/Fernando Garabán Pro Photo

Actualmente, Fernando Garabán se encuentra alejado del ojo público. Por este motivo, los rumores acerca de su posible residencia en Estados Unidos cobran mayor fuerza.

¿Por qué terminaron su relación Ethel Pozo y Fenando Garbarán?

Pese a mantener una relación de más de 10 años antes de casarse, su matrimonio tan solo duró desde el 2004 al 2009. En cuanto a la finalización de su relación sentimental, se manejan dos versiones deslizadas por la prensa: la primera es que su vínculo se desgastó y la segunda, que habría sido una infidelidad de Ethel Pozo la que finiquitó todo.

“¿Tú sabes qué me han dicho…? Porque los trascendidos son así. Extrabajadores de GV, que no se han ido en los mejores términos, me han pasado la data de que la ‘Fariselita’, en su momento, le hizo la de Paredes al Garabán. Así me han dicho, no lo sé”, afirmó ‘Peluchín’.

Según indican periodistas del espectáculo, como Rodrigo González, Fernando Garabán habría sido el yerno favorito de Gisela Valcárcel debido a que le habría ayudado a construir un estudio en un ambiente de uno de los locales de su salón de belleza, por lo que lo convirtió en el fotógrafo principal de su revista homónima.

Pese a ello, la expareja no mantendría una relación cercana, por lo cual limitarían su contacto al bienestar de sus hijas. Cabe recordar que la tenencia de sus herederas la obtuvo Ethel.