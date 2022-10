Magaly sobre supuesta amistad entre Micheille Soifer con Jefferson Farfán: No me sorprende

No se inmuta. Magaly Medina se refirió a las explosivas declaraciones de Guiseppe Benignini sobre Michelle Soifer en “Amor y fuego” y el supuesto vínculo que habría mantenido con Jefferson Farfán.

De acuerdo con el ‘Principito’, su exnovia le habría pedido dinero al ‘10 de la calle’, aunque señaló que no estaba seguro de cuáles eran los motivos detrás de esta solicitud. Sumado a ello, dijo que ‘Michi’ mantendría una relación con su actual mánager.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora de ATV afirmó que no le sorprende lo dicho por el modelo, porque otra expareja de la exchica reality ya había dicho que Soifer se comunicaba con Farfán.

“Lo que ahora habla Guiseppe no me llama la atención, porque otro de sus ex nos contó, en una larga entrevista en República Dominicana, detalles parecidos”, inició la ‘Urraca’ durante la emisión de su programa.

Medina recordó que Kevin Blow había coincidido en su testimonio con lo dicho por Benignini en Willax. “El que llamamos el ‘Carga carteras’ decidió hablar con ‘Amor y fuego’ y contó algunas cosas de su relación y nos recordó algo que Kevin Blow nos contó en el 2019″, afirmó Magaly.

¿Qué dijo Kevin Blow?

El exnovio de Soifer señaló que la cantante estaría interesada en el futbolista de Alianza Lima por un “tema económico”.