Jonathan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, salió de prisión, pese de haber sido sentenciado a 21 años de cárcel por agresión física y violación sexual contra su expareja, la cantante Dalia Durán. El cumbiambero salió en libertad el pasado martes 25 de octubre, luego que su abogado presentara un recurso de apelación.

¿Por qué John Kelvin fue enviado a prisión?

En 2021, Dalia Durán se armó de valor y acudió al programa “Magaly Tv, la firme” para denunciar a John Kelvin de haberla agredido físicamente en su departamento.

“ Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘¿qué te pasa?’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte que me dejó privada. Me metí en mi cuarto para dormir, no le dije nada ”, afirmó la bailarina.

Después de esta denuncia, el cumbiambero fue detenido en mayo, luego de que el Poder Judicial dictara 21 años de prisión, tras señalarlo como culpable de los delitos mencionados por Dalia Durán.

Familiares de John Kelvin asistieron a su excarcelación

Jorge Alberto Sarmiento, hermano John Kelvin, compartió un video en el que se observa al cantante de cumbia posando con globos. Al parecer, su familia agasajó su excarcelación. Las imágenes fueron reposteadas por el portal Instarándula.