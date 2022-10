John Kelvin: ¿por qué salió de prisión pese a tener una sentencia?

John Kelvin salió de prisión la tarde del martes 25 de octubre tras permanecer por más de un año encarcelado por agredir de forma física y psicológica a su expareja y madre de sus hijos, la cantante Dalia Durán.

El exintegrante del “Grupo 5″ fue excarcelado del penal de máxima seguridad ubicado de San Juan de Lurigando luego de que el Poder Judicial emitiera un fallo a su sentencia de 21 años de prisión efectiva.

¿Por qué John Kelvin salió de prisión?

Romy Chang, abogada penalista, precisó a La República que el demandado Jonathan Sarmiento fue absuelto por falta de pruebas en el delito de violación sexual. “Según el veredicto del Poder Judicial, el procesado ha sido absuelto por falta de pruebas en el delito de violación sexual ante Dalia Durán. Otro argumento que presentó la defensa para la excarcelación fue la duda razonable, instrumento que al no obtener evidencia suficiente rige por la presunción de inocencia ”, explicó la letrada.

Cabe mencionar que Ricardo Franco, abogado de Sarmiento, presentó un recurso de apelación a la Cuarta Sala de Apelaciones de Lima y se determinó que no había un dato contundente que certificara la participación dolosa del procesado.

“Están todas las pruebas que indica que no actuaron en primera instancia, tal como es el médico legista de parte (…) Él puede salir libre porque el trámite es interno, entre el Poder Judicial y el INPE”, indicó la defensa de Sarmiento.

Asimismo, hace cuatro meses, la agraviada también presentó su declaración rectificándose y negó haber sido violentada sexualmente. Esto llevó a que los abogados del cantante presenten un Hábeas Corpus para que le recorten la condena a su defendido.

La defensa de Jonathan Sarmiento explicó para el programa “Dilo fuerte” que habían presentado este recurso debido a que, supuestamente, la modelo admitió que mintió y que se demoró en presentar dicha denuncia.

Días después, la aún esposa de Kelvin explicó el motivo por el cual negó la agresión sexual. “La familia se acerca a mí para pedirme por favor que ayude a John porque se le venían los 20 o 21 años de cárcel y sabían que, si yo me quedaba sin trabajo, no me iban a desamparar en ningún momento. Ahí es donde yo hago el cambio de versión porque una vez más confié en ellos por el cariño, respeto y amor que le tuve a esa familia, que veo que hasta el día de hoy siguen queriendo ensuciarme”, expresó en ese entonces la cubana.

