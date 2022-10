Dalia Durán se pronuncia tras liberación de John Kelvin: “Estoy indignada con las leyes del país”

Dalia Durán se pronunció sobre la liberación de su expareja John Kelvin, luego de que el Poder Judicial revocara los 21 años de prisión que pesaban en su contra por agresión física y violación sexual a la cantante cubana. Por medio de una llamada telefónica que sostuvo con la productora de “D’ Mañana”, la artista dijo estar “avergonzada con las leyes del país”.

La también modelo, quien días antes reafirmó su postura en “Amor y fuego”, al acusar a John Kelvin, una vez más, de haberla obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, decidió manifestarse a través del espacio de Panamericana TV.

¿Qué dijo Dalia Durán?

“D ‘Mañana” emitió una serie de audios en los que la exconductora sostenía cómo viene atravesando sus días tras la liberación de su atacante John Kelvin. Con la voz resquebrajada y hasta entrecortada, Dalia Durán aseveró “estar en shock” por todo lo que se ve y escucha en los medios de comunicación sobre su caso de agresión.

“Tanta humillación, no desde ahora sino desde todo el proceso. Estoy muy dolida, muy indignada, avergonzada con las leyes del país, pero solo Dios sabe que es lo que pasará ”, agregó la integrante de “El gran show”.

¿John Kelvin tiene una amante?: esto dijo Dalia Durán

Dalia Durán sostuvo en diálogo con “Amor y fuego” que joven que estuvo presente en audiencia en la que se dictó libertad para John Kelvin era su amante. Asimismo, indicó que le pareció una total falta de respeto que la muchacha enviara señales de afecto al cumbiambero e, incluso, celebrara la revocación de 21 años de prisión que se le dio a este.

“Lo que vi es que se estaban riendo, yo ingresé cuando se estaban riendo. Yo no la conozco y, si la conociera, tampoco me importaría. La verdad, por eso lo dije, me pareció una burla. Acá no hay nada que celebrar ”, dijo visiblemente incómoda.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.