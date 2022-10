Elías Montalvo afirma que su novio lo echó de su casa en México: “Lo hizo como 3 veces”

Elías Montalvo pasa por un mal momento. El ex chico reality estuvo de invitado en “Amor y fuego” para hablar sobre la relación amorosa que mantenía con Luis Guzmán, un mexicano con quien convivía en el país norteamericano.

Según relata, su pareja lo echó de su casa en México en más de una ocasión.

PUEDES VER Rodrigo González quedó sorprendido al recibir peculiar disfraz de Halloween de Elías Montalvo

Elías Montalvo: “Sabía que estaba solo”

Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron al ex chico reality sobre su convivencia con Luis Guzmán.

“Peleábamos mucho y una vez me dijo ‘vete de mi casa’, sabiendo que yo estaba solo en México; allí no tengo familia ni amigos”, reveló, sorprendiendo a los presentadores del programa de Willax.

Elías Montalvo en "Esto es guerra". Foto: composición/ Instagram

PUEDES VER Hugo García aclara por qué dejó de seguir a Elías Montalvo en Instagram

Botaron a Elías Montalvo de su casa hasta en 3 oportunidades distintas

Rodrigo González criticó duramente el accionar del mexicano, ya que él conoce la situación de Elías Montalvo. “Te echó de la casa sabiendo a dónde vas a ir. Es un abuso de la situación que está uno ante otro, por más que esté molesto. Estás en su casa. ¿Qué te descubrió?”, le preguntó.

“No nada, solamente que peleábamos por tonterías. Lo hizo como tres veces. La primera estaba molesto y con cólera, la segunda le dije ‘ya me voy’ y me pidió disculpas. La tercera ya no”, afirmó. “Fue hace dos semanas que me fui de mi casa”, añadió.