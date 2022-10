Ebelin Ortiz sobre Magaly: “Nosotros no tenemos por qué enterarnos de la vida privada de nadie”

Volvieron las peleas mediáticas entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel. Posteriormente, el nombre de algunos personajes públicos resurgieron, uno de ellos fue Ebelin Ortiz, quien interpretó a Magnolia Merino en una producción que Michelle Alexander tuvo en Latina.

Ebelin Ortiz no tolera el trabajo de Magaly Medina

Magaly Medina está segura de que no es una joyita de oro para caerle bien a todo el mundo, puesto que, gracias a sus polémicas declaraciones que noche a noche hace en su programa de ATV, se ha ganado muchos detractores, y uno de ellos es Ebelin Ortiz.

La actriz peruana recientemente fue invitada al programa de YouTube de Carlos Orozco, en el que habló sobre el trabajo que efectúa la popular ‘Urraca’.

“ Pienso que nosotros no debemos enterarnos de la vida privada de nadie y eso es lo que a mí no me gusta de Magaly. Me parece un atropello que te pongas al frente de la casa de alguien ”, reveló Ebelin Ortiz.

Ebelin Ortiz no se arrepiente de protagonizar “Magnolia Merino”

Ebelin Ortiz, quien protagonizó “Magnolia Merino”, manifestó que no estaba arrepentida de haber participado en la producción de Michelle Alexander.

“ No me arrepiento, en lo absoluto (de interpretarla). Si me lo volvieran a ofrecer, lo haría otra vez porque para mí todo es una oportunidad. Además, si no lo hubiera aceptado, otra lo iba a hacer. De igual manera se iba a realizar ”, dijo la actriz peruana.

Asimismo, negó que su personaje sea una parodia de la presentadora de TV. “ Magaly da una información que no es la real, siempre tiene una parte de mentira lo que dice. Sus seguidores sencillamente van a creer lo que está diciendo ”.