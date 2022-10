Christian Domínguez cerca de cumplir 3 años con Pamela y Brunella lo trolea: “Lo has logrado”

Ya no tiene dudas. Christian Domínguez y Pamela Franco están a punto de cumplir los tres años de relación, tiempo en el que el intérprete solía culminar sus romances. En esa línea, sus compañeros de “América hoy” dijeron que le van a organizar una fiesta por su aniversario.

Es importante recordar que las últimas relaciones públicas del cantante de cumbia han terminado en medio del escándalo, casi siempre relacionadas con una infidelidad y todas han tenido la misma duración. Por este motivo, el público suele bromear al decir que solo dura tres años con sus parejas.

Christian Domínguez anuncia sorpresa romántica para Pamela Franco

En la última edición de “América hoy”, Domínguez afirmó que, en seis días, festejará su tercer aniversario con Pamela Franco y reveló que espera hacerlo por todo lo alto. “ No es posible que en los conciertos todos me estén diciendo que faltan seis días, cuatro días, no puede ser ”, relató el cumbiambero entre risas, mientras Janet Barboza aseguró que le sorprende la madurez que tiene.

Sin embargo, Christian señaló que ni Pamela ni él están preocupados por este tema y que la idea de que sus romances terminan luego de tres años es una leyenda urbana creada por el público.

“ Viven lo que ustedes están dando a vivir, nosotros no estamos mirando la fecha de nada, estamos muy contentos y felices. Siempre, cada año, la pasamos en familia, una cosa es la familia, una cosa es el hogar, siempre celebramos bonito y romántico. En esta ocasión, no puedo contar la sorpresa ”, declaró Domínguez.

Brunella Horna se burla de Christian Domínguez

La modelo aprovechó el tema del aniversario de su compañero de conducción y felicitó al artista por haber alcanzado los tres años con Pamela Franco. “ Van a haber carros alegóricos, estaremos vestidos de gala ese dí a”, mencionó Ethel Pozo, mientras que Brunella agregó. “ Cómo que no quieres la celebración, Christian, lo has logrado, Christian, tenemos que felicitarte ”, dijo mientras reía.

