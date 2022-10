Milena Zárate demandaría por difamación a sujeto que la acusó de integrar banda criminal

¡La tiene clara! Milena Zárate se presentó en el programa de “Amor y fuego” para aclarar su situación legal frente a las investigaciones en las que está involucrada, tras ser acusada de pertenecer a una supuesta banda criminal.

La cantante colombiana conversó con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre las acciones legales con las que procederá si es que el empresario que la denunció no se retracta de todas las acusaciones que está haciendo en contra de la cantante por el mal precedente que le deja.

¿Milena Zárate denunciará a empresario?

La colombiana Milena Zárate ha conversado con más de un medio de comunicación sobre su situación legal, debido a la denuncia que le interpuso el empresario Jesús Eduardo Núñez Prado. No obstante, en la última edición de “Amor y fuego”, este 25 de octubre, la modelo rompió en llanto de la impotencia por estar investigada por un delito que no hizo, de acuerdo a sus propias declaraciones.

“Todo lo que sea de negocio, yo estoy ahí porque es la manera de ganarme mi plata. No lloro por victimizarme, sino lloro de impotencia y de rabia. De verme metida en algo así tan sucio. En mi vida me he metido en algo tan bajo como esto y no me parece justo ”, dijo la modelo. Asimismo, añadió en tono amenazante: “ Si este señor continúa con esto y no se retracta, yo voy a ser la que lo voy a denunciar por difamación ”. Finalmente, deslindó de su expareja y el sujeto que le interpuso la denuncia.

Milena Zárate fue denunciada por estafa

El pasado 19 de octubre el programa “Magaly TV, la firme” presentó una denuncia del empresario Jesús Eduardo Núñez Prado contra la cantante Milena Zárate por haberle depositado más de 40.000 soles a su cuenta con el cuento de una licitación con el Estado que nunca se concretó. De acuerdo a las acusaciones, el demandante afirma que la artista pertenecería a una banda criminal.