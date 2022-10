Michelle Soifer le responde a Ethel Pozo tras críticas en “América hoy”: “No soy hipócrita”

Michelle Soifer causó todo un revuelo al confesar que no quiere visitar el set de “América hoy” y, más aún, cuando reveló el porqué de su decisión. En conversación con un reportero del citado magazine, la cantante y chica reality dijo que ahora no planea volver a presentarse en el programa matutino debido a que le molestaron mucho las críticas que hizo Ethel Pozo sobre uno de sus outfits.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Michelle Soifer?

Ethel Pozo comentó que uno de los vestuarios que utilizó Michelle para una de las galas en “El gran show”, programa conducido por Gisela Valcárcel, le recordaba a un esqueleto.

PUEDES VER: Erick Sabater se quiebra al anunciar que se convertirá en padre

La respuesta de Michelle Soifer

Ante las expresiones vertidas por la hija de Gisela Valcárcel, Michelle Soifer dijo haberse sentido bastante incómoda, más aún de haber sido criticada por alguien de su propio canal.

“Te voy a decir la verdad, porque yo no soy hipócrita . No quise ir (a ‘América Hoy’) porque yo era parte de GV Producciones, entonces dije, si era parte de la familia por qué me tienen que estar chancando, simplemente sentí que me atacaron de una manera innecesaria porque yo me preparo para cada presentación, o sea, yo no improviso”, aseveró.

“ No me gusta que hagan comentarios desatinados porque ya suficiente tenemos nosotros en lidiar con comentarios de gente que no nos conoce, como para que ellos también lo hagan”, añadió la popular ‘Michi’.

PUEDES VER: Erick Sabater se quiebra al anunciar que se convertirá en padre

Ethel Pozo confirma rencillas con Michelle Soifer

Ethel Pozo tampoco se quedó callada y también reveló que, a raíz de lo que dijo, Michelle Soifer la evita a toda costa de cualquier lugar al que vaya.

“Solamente dije que su vestuario no me pareció porque me parecía que era una muestra de un esqueleto, no toqué su honra. Desde ahí no quiere ir a un lugar donde yo estoy”, comentó.