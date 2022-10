Erick Sabater se quiebra al anunciar que se convertirá en padre

¡En su mejor momento! Erick Sabater reapareció en sus redes sociales para compartir una tierna noticia con todos sus seguidores. Como se sabe, desde hace un tiempo, el modelo decidió dejar de exponer su vida privada desde su polémica separación con Michelle Soifer.

Sin embargo, esta vez se mostró ante todos sus fans muy entusiasmado, con su actual pareja, para anunciar que se convertirá en papá.

Erick Sabater se emociona al revelar que será padre

El portal de Instarándula compartió un video en el que aparece Erick Sabater emocionado hasta las lágrimas por anunciar que espera a una bebé junto con su novia.

“ Hola, amigos, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que se han alegrado tanto por mi pequeña bebé que estoy esperando, gracias por alegrarse, gracias . Quise compartirlo porque sentía que ya era hora, lo tenía muy calladito, sé que a veces duele cuando las personas conseguimos ser felices a pesar de los tropiezos”, dijo la pareja de Erick en sus redes sociales.

‘Samu’ felicita a Erick Sabater

Como es costumbre, Samuel Suárez comentó sobre esta noticia y felicitó al modelo dominicano por el momento que atraviesa.

“Para sorpresa nuestra, Erick Sabater se convertirá en padre de una niña y así fue la fiesta de revelación de sexo a su entorno cercano. Si bien el ex de Michelle Soifer no ha posteado la noticia en sus redes, aquí pueden ver la emoción que tiene por la pronta llegada de su heredera. En general, Erick no comparte su vida privada en redes y ayer su actual pareja reveló el gran secreto que guardaban”, señaló.