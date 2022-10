Martín Terrone tuvo un breve paso por los programas reality, destacando en “Bienvenida la tarde”. Por un buen tiempo fue novio de Darlene Rosas y sus fans del espacio de competencia los veían como la pareja ideal. Sin embargo, su nombre dejó de sonar tras separarse de la joven y abandonar la pantalla chica. Conoce qué ha sido de la vida del argentino.

Martín Terrone: Qué es de su vida tras salir del reality “Bienvenida la tarde”. Foto: captura/Latina

¿Cuándo dejó Martín Terrone el reality “Bienvenida la tarde”?

Martín Terrone dejó un polémico comentario en “Bienvenida la tarde” sobre sus compañeros del reality, en 2014. El joven señaló que ellos no eran importantes en su día a día.

Por ello, la producción decidió retirarlo. No obstante, el modelo argentino fue a parar en la Orquesta Candela. Con la agrupación, viajó por gran parte del Perú.

“Si quieren conocerlo un poco más, los esperamos en nuestros conciertos que tenemos a nivel nacional ”, fue la bienvenida que le dio la banda.

Romance con Darlene Rosas

El chico reality tuvo un breve paso por “Combate”. En dicho espacio, conoció a Darlene Rosas. Iniciaron una amistad y fueron vinculados sentimentalmente.

No pasó mucho tiempo para que confirmaran su relación e iniciaran una convivencia. Sin embargo, en 2017, dejaron de ser pareja.

A través de un comunicado, la modelo confirmó su ruptura con el argentino. “He decidido estar sola por un tiempo. Pero con esto no me refiero a aislarme del mundo ni de mis amigos ni mucho menos de mi familia, con esto me refiero más bien a ese tipo de soledad en donde decides que no es momento de enamorarte”, dijo.

“ He decidido que es el tiempo perfecto para encontrar mis pasiones y este tiempo que servirá, para leer, para viajar, para bailar y soñar pesando solo y exclusivamente en mí”, agregó la joven.

Nuevo compromiso

Martín Terrone fue a parar en “Combinado TV” luego de separarse de Darlene Rosas. Conoció a la modelo Karla Mendiola mientras se enfocaba en otros proyectos y, al poco tiempo, se comprometieron.

Se casaron, pero su matrimonio no duró mucho porque la mujer fue ampayada con Jean Francois, exnovio de Olinda Castañeda.

Antes de las reveladoras imágenes, el cantante le dejaba mensajes de amor en sus redes sociales.

Martín Terrone se separó de su esposa. Foto: Instagram/Martín Terrone

“ Esta mujer es sin lugar a dudas el amor de mi vida. ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo te conviertas en lo más importante?”, puso en Instagram.

Lo último que se supo públicamente del artista fue que viajó a España para integrar el grupo Foliada D Ases. Con ellos, recorrió algunas localidades de la región.