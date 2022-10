¿Qué dijo Angye Zapata sobre su expareja Martín Távara, a quien denunció públicamente por agresión?

Angye Zapata, modelo y bailarina de Agua Bella, se presentó en “Magaly TV, la firme”, la noche del último lunes 24 de octubre, para presentar una denuncia pública contra su expareja Martín Távara, a quien acusó de agresión física y amenazas durante y después de la relación que sostuvieron.

La artista mostró evidencia de cómo el futbolista de Sporting Cristal le advirtió que no se le acerque, ya que la atacaría, e incluso que le recriminaría por algunas prendas que ella tenía como obsequio por parte de él.

¿Qué dijo Angye Zapata sobre Martín Távara?

La intérprete contó cómo era la relación que sostuvo con el volante celeste y los episodios de maltrato físico.

“La primera vez que me golpeó fue en una casa del amigo de él (...). Había varias personas presentes y no decían nada. Me decía que me quitara todo lo que tuviera encima, porque él me lo había comprado”, narró en el programa de Magaly Medina.

Esa no fue la única ocasión que sucedió una agresión de tal envergadura, ya que, según contó la artista, los ataques ocurrieron en más oportunidades.

“No solo pasó una vez, pasó reiteradas veces, para ser exacta seis o siete”, comentó. “Mi mayor error fue poner su carrera y su bienestar económico antes del mío y de mi integridad como mujer”, agregó.

Angye Zapata hace un llamado a dirigentes de Sporting Cristal

Mediante sus redes sociales, la bailarina de Agua Bella publicó la amenaza de su expareja e instó a que Sporting Cristal “deje de tapar” este tipo de escenarios.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara. Por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y esto me costó demasiado caro”, escribió vía Instagram.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).