Martín Távara, futbolista de Sporting Cristal, ha sido acusado de violencia física y psicológica por su expareja Angye Zapata. A través de sus redes sociales, la joven mostró pruebas de la agresión que recibió cuando mantenían una relación.

La exbailarina se presentó en “Magaly TV, la firme”, el 24 de octubre, para contar detalles del hecho. La conductora de televisión se mostró indignada por la actitud del centrocampista y aprovechó en sacar a la luz otras denuncias.

Martín Távara volvió a Sporting Cristal en 2019. Foto: Liga 1

La madre de su hijo, Yomira Peña, también lo acusó de agresión en el 2020. A través de una llamada telefónica con los reporteros del programa, la joven señaló que el deportista también le habría ocultado una infidelidad.

“Todo el tiempo, después de mi embarazo. Fue horrible (...) Cuatro veces”, fueron las revelaciones de la mujer. La presentadora le dijo a Angye Zapata que ella le advirtió de cómo era el futbolista.

“Al principio de mi relación, él me ocultó que tenía una hija. No publicaba nada. Luego me enteré y él me lo dijo. Tenía una relación tormentosa con la mamá de la pequeña”, relató Zapata.

Club se pronuncia y toma acciones

La joven aseguró que llegó a hablar con el exfutbolista Jorge Soto del caso, pero no llegaron a sancionar al jugador. No obstante, tras la denuncia, el club Sporting Cristal se pronunció.

“Se ha dado inicio al procedimiento correspondiente poniéndonos en contacto con el futbolista, así como con su defensa legal, con el objetivo de esclarecer los hechos”, anunció en un comunicado el cuadro celeste.

Comunicado del club celeste sobre Martín Távara. Foto: Sporting Cristal

El mensaje de Angye Zapata

En sus historias de Instagram, Angye Zapata contó la agresión recibida por el deportista, quien se desempeña como centrocampista del club Sporting Cristal.

“Todo lo que le tuve que aguantar al señor Martín Távara por sus constantes amenazas, golpes, humillaciones e infidelidades. Lamentablemente, no pude reaccionar a tiempo y eso me costó demasiado caro”, puso en la mencionada red social.

Chats entre Angye Zapata y Martín Tavara de Sporting Cristal. Foto: captura Instagram

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).